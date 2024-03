Chivas se encuentra en plena preparación para sobrellevar adelante el duelo contra América por la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions. Por otra parte, en medio de la crisis que se empieza a vislumbrar en el Rebaño, expropietario de Atlante afirma que Amaury Vergara no sabe nada de futbol.

El Guadalajara sufrió una dura caída el pasado miércoles cuando enfrentó a las Águilas contra quienes perdió por 3-0. Henry Martín, Julián Quiñones y Diego Valdez marcaron los goles para establecer las diferencias en el marcador.

En medio de esto Chivas vuelve a caer de a poco en una nueva crisis porque el equipo daba gusto verlo jugar, pero nuevamente no dio la talla en partidos importantes. A esto no solo reciben fuerte críticas jugadores y cuerpo técnico, sino que además la directiva.

Quien habló de Amaury Vergara fue Toño García, exdueño de Atlante, al afirmar que sabe poco de futbol.“Yo pienso que Amaury como todos dicen tiene la mejor intención, la promesa que le hizo al padre, pero no sabe de futbol. Creo que el más mexicano no es posible que esté dirigido en el aspecto deportivo por un español”, señaló.

Amaury Vergara duramente criticado. (Foto: Jam Media)

No hay que olvidarse que a lo largo de los últimos años el dueño de Chivas ha sido muy criticado por los aficionados debido a que no llevó adelante grandes fichajes. Es más, le marcan que no termina de preocuparse como lo hizo su padre.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. León?

Como se sabe, Chivas volverá a ver acción en la Liga MX cuando enfrente a León por la jornada 11 del Clausura 2024. El juego se jugará a las 17:05 del Centro de México y podrá seguir en vivo y directo por IZZI, mientras que Telemundo lo transmite en Estados Unidos.

¿Qué resultado necesita Chivas para avanzar en la Concachampions?

Luego de la derrota ante América por 3-0, Chivas necesita lograr una abultada victoria para avanzar a los Cuartos de Final de la Concachampions 2024. Para avanzar debe ganar por cuatro goles de diferencia, mientras que de ganar por tres goles diferencia el juego irá a tiempo extra y de ser necesario a la tanda de penales. Un empate o una derrota con cualquier marcador los deja eliminados.