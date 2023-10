Casi 21 años después de la venta de Chivas, el litigio continúa entre la Asociación Civil (AC) y la familia de Jorge Vergara, por lo que Francisco Cárdenas, quien se denomina como el Presidente Deportivo del Club Deportivo Guadalajara AC, explotó por los manejos que se han realizado actualmente en la institución.

Cárdenas fue uno de los responsables de la renta del Rebaño a una promotora durante la década de los años 90, situación que aún defiende para fortalecer económicamente a la institución y de paso aprender nuevas estrategias mercadológicas que proponía Salvador Martínez Garza, asegurando que hoy en día con los Vergara se prioriza lo económico sobre lo deportivo.

“Creo que fue una buena idea, no solo para Chivas sino para todo el futbol mexicano, porque don Salvador (Martínez Garza), hizo muchas cosas buenas en la mercadotecnia, no había patrocinios y él comenzó a promoverlos y hace cambios importantes en la manera de pensar y manejar a un equipo de futbol.

“En cambio ahora tenemos el extremo opuesto, un equipo que es más negocio que equipo, un negocio que trata de vender publicidad y patrocinios, hacer muchas cosas y en última instancia queda lo deportivo”, explicó en entrevista con David Medrano.

Tras la venta de los accionistas de la Asociación Civil a Jorge Vergara en octubre del 2002, un grupo se resistió a vender su parte y alegó irregularidades en el proceso de adquisición, por lo que se fue a juicio, mismo que según Cárdenas declaró como ilegal la transacción al propietario de Omnilife.

¿Qué dijo Francisco Cárdenas de Amaury Vergara?

“Ahora está Amaury y yo no le veo ni siquiera la intención de aprender de lo que es el futbol, no le veo ganas ni entusiasmo por hacer lo que está haciendo, sino que lo hace a pesar de que no quiere hacerlo. Está ahí de a fuerzas y así las cosas no funcionan bien.

“Está armando una estructura, empezó bien el equipo en este torneo, aunque no lo sigo de cerca porque le perdí afición, pero me doy cuenta que están arrastrando la cobija y perdió 3-1 con un equipo que nunca debió haberle ganado (Mazatlán), pero así es el deporte, pero me habla de una mala administración en lo deportivo”.