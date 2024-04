México solía ser una potencia mundial en categorías inferiores hace más de una década. Luego de sorprender al planeta entero tras ganar la Copa del Mundo Sub-17 de Perú 2005, solo seis años después, la Selección Nacional repitió en 2011 con otro cetro más en la categoría. Fue una época dorada que, sin embargo, no ayudó a que el éxito se trasladara a la Selección Mayor como se hubiera querido.

Uno de los futbolistas más destacados de la camada de 2011 fue Marco Bueno, quien en la Final de aquella justa, celebrada en el Estadio Azteca, fue delantero titular en el XI presentado por Raúl Gutiérrez. El canterano de Pachuca parecía destinado al éxito en el futbol, pero se diluyó dramáticamente.

En Guatemala, Marco Bueno tuvo su última oportunidad

Bueno pasó por varios equipos de la Liga MX como León, Monterrey y Tecos, así como con Chivas, donde estuvo a préstamo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016. También militó en el Helsinki de Finlandia, el Andijon de Uzbekistán, Everton de Chile y Oriente Petrolero de Bolivia, con lo que convirtió en un gitano de las canchas hasta que el Comunicaciones de Guatemala en 2022 se convirtió en su último club.

Pero toda esa inestabilidad no habría sacudido su carrera de haber podido mantenerse en el Liverpool de la Premier League, donde realizó pruebas y entrenó durante 10 días tras su destacada actuación en la Copa Mundial Sub-17 de 2011. Sin embargo, nunca supo por qué razón los Reds decidieron no quedarse con su pase.

¿Por qué se cayó su fichaje por el Liverpool?

“Yo fui a Liverpool, estuve 10 días. Como tenía 17 años, no me podían fichar por se menor de edad, cuando cumpliera 18 iban a ver mi evolución para ficharme, incluso vinieron a México. Después del Mundial Sub-17, debuté y luego empecé a meter goles, me gané un lugar en el primer equipo (Tuzos), incluso gané el novato del torneo, por lo que ya no fue tan fácil la negociación”, contó Bueno al periódico Récord.

Actualmente, el futbolista de 29 años es el jugador del Olimpo United, equipo del que es presidente Chicharito Hernández en la Kings League Americas, donde aún derrocha ese talento que lo llevó a estar a punto de fichar por un gigante europeo pero se quedó solo en eso, una eterna promesa.