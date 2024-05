La supuesta salida de Fernando Hierro rumbo al futbol de Arabia Saudita con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo sigue siendo un rumor que avanza con fuerza en Verde Valle. La versión que emergió desde el Medio Oriente, misma que apunta a su posible marcha del Rebaño Sagrado, ha provocado que la afición se encuentre en vilo al no saber qué será de su director deportivo en el corto y mediano plazo.

Y es que Bubu Hierro habría sido solicitado directamente por Cristiano Ronaldo para unirse al conjunto saudí donde juega el histórico delantero portugués. Sin embargo, su contrato vigente con el Guadalajara habría hecho que las negociaciones se frenaran. Además, según dicen, Hierro tendría el deseo de seguir con el proyecto debido a que no piensa dejar botado al chiverío.

Mariano Trujillo tundió con todo contra Fernando Hierro

Sin embargo, ante esta rumorología, el exjugador de Chivas USA y actualmente comentarista de FOX Deportes, Mariano Trujillo, despotricó contra el exseleccionador español, debido a que piensa que Hierro no ha cumplido con las expectativas generadas a su llegada. El problema es que el exPumas incluso involucró a la familia de Bubu.

“Chivas no va a extrañar a Hierro, vino a México por el dinero, no me van a decir que vino porque le gustaba mucho Guadalajara, entonces, si vino por el dinero a Chivas se irá por dinero a Medio Oriente. ¿O vino para que su hijo jugara en Chivas? Me da igual lo que opine de México, solo lo juzgo por su trabajo, no lo conozco como persona pero me da igual”, dijo Trujillo en el programa Punto Final.

“Vino por la plata”

Pese a que en el panel algunos de sus compañeros le decían que Fernando había hecho un trabajo aceptable y se encontraba tranquilo en la Perla de Occidente, ironizó sobre el nacimiento de su hijo en Guadalajara, con un comentario bastante subido de tono.

“O sea que, ¿planeó embarazarse junto a su esposa para que su hijo naciera en México y por eso vino a Chivas? Vino por la plata, vino por la plata y a vender espejos, no ha logrado ganar un título con Chivas, aunque muchos inflan el globo porque llegó a una final. Si no gana un título que se vaya con moño al Al-Nassr porque les hace falta”, puntualizó.