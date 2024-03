En el horizonte se asoman tres Clásicos Nacionales seguidos como consecuencia del apretado calendario del torneo Clausura 2024 de la Liga MX y la Concachampions. La presión es alta para Chivas, luego de recibir una fuerte sacudida ante Cruz Azul recientemente, mientras que América derrotó al mismo rival cementero una semana atrás así como al Atlas este sábado.

Fernando Gago y sus pupilos deberán dar vuelta a la página tras la goleada ante La Máquina, si es que quieren hacer frente a las Águilas. Del lado americanista, los ánimos están por los cielos, tanto, que el delantero yucateco Henry Martín aseguró que en el Guadalajara no existe la misma presión que en Coapa.

¿Qué dijo Henry Martín sobre Chivas?

“He pensado cuál es la razón porque por afición no creo que sea, son los dos equipos que más títulos tienen, que más generan, que más venden, que más aficionados tienen, pero a la hora de exigir sí hay una diferencia, quien diga que no, no sé qué está viendo porque de años atrás se ha vivido, lo percibimos en los partidos, en la afición”, dijo el autonombrado ‘Bomba’ en entrevista con Televisa, empresa dueña del equipo azulcrema y de alta injerencia en la Federación Mexicana de Futbol.

“Ganamos Semifinal 5-0 contra San Luis, en la Vuelta íbamos perdiendo 2-0 y nos abucheaba la gente, imagínate la presión y lo que espera la gente, yo creo que eso no pasaría en Chivas, la exigencia que hay en este equipo es más alta que en cualquier equipo. Si ganamos dicen que era lógico pero si llegas a perder, fracaso de América, no sé, no es de ahora, llevamos años así”, agregó el exdelantero de Xolos.

Henry aseguró que saldrán a ganar

Es por eso que, según el atacante titular en el pasado Mundial de Qatar 2022 donde solamente pudo anotar un gol, de cara a los próximos juegos ante el Rebaño Sagrado, en caso de perder, sería una fuerte conmoción, mientras que si vencen a Chivas, sería algo visto como normal en el medio futbolístico nacional.

“Si ganamos a Chivas dicen que no pasa nada pues no pasan buen momento y si nos ganan es fracaso, entonces sabemos que debemos salir a ganar. Si vas a ser campeón debes ganarle a todos entonces tarde o temprano iba a tocar un equipo competitivo y bueno, es presión por lo que genera a nivel nacional pero es cuestión de salir a la cancha y dar lo mejor. Ahora después tres partidos seguidos no tenemos de otra, debemos salir a dar lo mejor, vencer a este rival que se habla demasiado de ellos y nosotros, a veces falta esa picardía y toque extra que la prensa le pone”, finalizó.