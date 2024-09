Amaury Vergara ha estado en boca de todos luego de haber confirmado que en su gestión se falló en la contratación de jugadores. Sin decir su nombre, ni marcar los refuerzos en los que no rindieron, Gonzalo Pineda coincide con el dueño de Chivas al hablar de los mercados de pases que ha llevado adelante el Guadalajara.

“Nos hemos equivocado, yo me he equivocado y lo digo porque hemos traído jugadores, me he equivocado y hemos hecho inversiones importantes por jugadores que no rindieron o no dieron lo que tenían que dar”, expresó el dueño del Rebaño a Guardianes de la Tradición.

Semana antes de esta entrevista, Gonzalo Pineda mantuvo diálogos en exclusiva con Rebaño Pasión y habló del momento del Guadalajara. En la misma charla señaló que en los momentos e que Chivas fue campeón se debió porque el conjunto rojiblanco contaba con jugadores de nivel y que peleaban por un lugar en la Selección Mexicana.

“No estoy tan informado de lo que juega Chivas, se que es Gago, se el plantel que tiene. Hay jugadores interesantes, el central que tiene Jesús Orozco. El central me gusta. Creo que podría jugar bien en línea de tres. Alan Mozo, el portero que tiene mucho futuro. El mediocampo es muy bueno. Erick Gutiérrez muy buen jugador, Guzmán un volante más media punta, más llegador más a lo Juan Pablo Vigón. Chicharito y una jerarquía extraordinario”, comentó sobre el Rebaño.

Gonzalo Pineda habló del mercado que tiene que hacer Chivas para ser competitivo. (Foto: IMAGO)

Y agregó: “Cuando me preguntan siempre de Chivas me voy a la historia cuando Chivas fue exitoso. Con el Tuca fue toda la selección de México para jugar ahí. En mi época, en 2006, éramos casi 9 seleccionados nacionales. Osvaldo, el Masa, Salcido, Ramón Morales, Diego Martínez, Santana, Bofo, un servidor que jugaba de contención, Bravo y Medina. Ocho, nueve seleccionados. Con Matías Almeyda igual. Le trajeron a este portero de León (Rodolfo Cota), al contención que había sido campeón, Brizuela, a Pizarro, a Pereira, le traen al central zurdo Oswaldo Alanis. Le trajeron ocho nueve jugadores seleccionables de muy buen nivel”.

Por otro lado, señaló que si no se produce calidad deben traer a los mejores jugadores que hay en México. “Creo que cuando Chivas no está produciendo sí se debería traer a los mejores jugadores mexicanos del momento para que Chivas sea elite para que pudiera competir por títulos. Hay algunos jugadores que están empezando a ser de Selección, pero no hay la cantidad de seleccionados que creo históricamente Chivas ha necesitado para ser campeón. Necesitará de a poco gente sumando a sus filas gente de calidad”, cerró.