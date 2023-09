Un histórico delantero de las Chivas de Guadalajara reapareció este lunes para arremeter con una odiosa comparación contra la gestión del técnico, Veljko Paunovic. Además, recordó con mala onda que “era cuestión de tiempo para que vinieran los malos resultados“. Esto, después de la derrota 1-2 ante Monterrey en el Estadio Akron, en el marco de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado, pese al primer gol de Ricardo Marín (66′) con la playera rojiblanca, cayó ante Rayados. Doblete de Sergio Canales (9′ y 36′), el segundo de penal, sellaron la diferencia. Esa sentencia fue una de las dos decisiones polémicas en que incurrió el árbitro Óscar Macías en el Gigante de Zapopan.

Se trata del inolvidable Ricardo Snoopy Pérez, quien desde su cuenta de la red social X, previamente señaló que “les dije que era cuestión de tiempo para que vinieran los malos resultados, por la forma en como venían jugando en sus 3 últimos partidos. Hoy vs Monterrey primer tiempo desastroso y mejoró en el segundo. Mucho trabajo tiene Paunovic para encontrar su 11 ideal o ¿como los ve usted?“.

La odiosa comparación contra Veljko Paunovic en Chivas

El exdelantero de las Chivas, durante la década de 1980, apareció este lunes en una entrevista publicada por ESTO. Afirmó que el problema es el entrenador Velkjo Paunovic, a quien culpó por las constantes variantes en su alineación titular. Soltó una odiosa comparación al señalar que “hasta se parece a (Juan Carlos) Osorio, el de la selección“.

El Snoopy Pérez añadió para ESTO que “Paunovic no ha encontrado su once ideal. Se me figura mucho Osorio, hace muchos cambios partido tras partido y eso hace que el equipo no tenga una forma“. Analizó que “los tres primeros encuentros los jugó muy bien, pero luego en la Leagues Cup se descompuso y ya con Juárez, Tijuana, Santos y Monterrey no lo vi bien. Este primer tiempo contra Monterrey fue desastroso, en el segundo tiempo mejoró, pero no puede un equipo estar jugando de esa manera“.

El histórico del Guadalajara envió su recomendación al cuerpo técnico de Veljko Paunovic en Chivas: “Tiene que ser un equipo bien definido, que tenga una forma bien definida y no cambiar cada rato porque entonces la situación no mejorará“.