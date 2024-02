Isaác Brizuela, futbolista de las Chivas de Guadalajara, es uno de los seis que se mantienen del plantel rojiblanco que coronó la Concachampions en 2018. El atacante regresó el miércoles a la actividad tras superar una lesión y fue parte de la victoria 1-3 sobre Hamilton Forge FC en Canadá. El Conejo, luego del triunfo, dirigió una advertencia a la figura de la noche: Cade Cowell, por la competencia que tendrá en el redil.

El polivalente volante del Rebaño Sagrado reapareció al entrar de cambio el miércoles, para asegurar la victoria en Canadá. Esto, gracias a una brillante actuación de Cade Cowell, quien marcó doblete (26′ y 63′) y además, asistió a Ricardo Marín (45+1′). Terran Campbell (32′) descontó por el Forge FC. Un partido de la Primera Ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, que tuvo un llenazo récord en el Tim Hortons Field.

La competencia interna que tendrá Brizuela con Cowell

El Cone Brizuela, durante su paso por la zona mixta del Tim Hortons Field tras la victoria del Guadalajara, platicó con los medios presentes. Aprovechó para dejarle un recadito al protagonista de la noche: Cade Cowell, después que anotó sus primeros goles con la playera rojiblanca. Por ello, el veterano atacante dejó clara su autoridad dentro del vestidor y su liderazgo con los jóvenes talentos. El Conejito (67′) entró de cambio por el Vaquero Cowell, quien salió ovacionado por los chivahermanos presentes.

Brizuela señaló a Los Baloneros 1906 que “a mi me gusta tener competencia. Creo que desde que llegué a Chivas siempre me ha tocado tener compañeros en esa posición. Cada torneo se trata de tener por posición mínimo a dos o tres jugadores y bueno, eso habla que hay que estar en buen nivel, no aflojar“. Por lo que refirió a Cowell, que “eso te ayuda también como jugador a no relajarte, saber que tienes a un compañero atrás que quiere una oportunidad. Y mientras me toque estar afuera, voy a tratar de alentar a mi compañero. Si me toca estar adentro, creo que es la misma manera de la que él me trata y eso es muy bueno para el equipo, que haya competencia muy sana“.

Cade Cowell anotó dos goles y asistió a Ricardo Marín para coronar la victoria en Canadá (Chivas)

Isaác Brizuela habló de su regreso tras la lesión

El también mediocampista de las Chivas, durante su paso por la zona mixta, aseguró sentirse “pues, bien. Me tocó hacer toda la pretemporada. Al final de los partidos de preparación fue cuando viene mi lesión, pero gracias a Dios me toca tener la parte física, que era también lo que quería realizar. Porque por ahí tenía algunas pretemporadas que no las alcanzaba a hacer completas y al inicio del torneo cuesta un poco. Pero, contento de estar bien, en forma. Me sentí, obvio sé que va de a poco, pero me sentí bien en estos minutos“.

¿Cómo se ha sentido con Gago tras la partida de Paunovic?

Isaác Brizuela, de 33 años de edad, fue consultado sobre el trabajo con el argentino Fernando Gago, quien asumió el banquillo. El volante analizó que “del cambio de entrenador, pues respeto también a la gente que estuvo con nosotros. No me gusta hacer comparaciones, pero (Veljko) Paunovic hizo las cosas muy bien. Ahora, Gago también está haciendo las cosas muy bien“. Argumentó que “es un entrenador que trabaja mucho, que es muy intenso. Que le gusta que no nos relajemos, que siempre estemos compitiendo pues por un puesto, con mis compañeros y eso te habla del éxito que tuvo en su carrera. Nos quiere contagiar a creer y poder hacer más, dado la capacidad que tenemos y contento con todo su trabajo“.

Chivas vs. Forge: ¿Cuándo y a qué hora juegan la Vuelta?

El Club Deportivo Guadalajara cierra esta serie con el FC Forge, el martes 13 de febrero. Un partido, que se celebrará en el Estadio Akron de la municipalidad de Zapopan, correspondiente a la Primera Ronda de Vuelta de la Concacaf Champions Cup 2024. Duelo que tiene programado su inicio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Guadalajara vs Hamilton Forge Argentina: 14/02 00:00 horas Chile: 14/02 00:00 horas Colombia: 13/02 22:00 horas Peru: 13/02 22:00 horas Mexico: 13/02 21:00 horas Estados Unidos: 13/02 19:00 horas PT / 13/02 22:00 horas ET