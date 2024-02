Isaác Brizuela, atacante de las Chivas de Guadalajara, es uno de los seis elementos que se mantienen de aquel título de Concachampions en 2018. El futbolista volvió el miércoles a la acción tras recuperarse de una lesión y fue parte del triunfo 1-3 sobre el Forge FC en Canadá. El Conejo, después del duelo, reaccionó a la posibilidad de enfrentar al América en un Clásico de México en la siguiente ronda del certamen.

El experimentado jugador del Rebaño Sagrado entró de cambio el miércoles, para reaparecer y concretar la victoria en la ciudad de Hamilton, Ontario. Esto, gracias al show de Cade Cowell, quien marcó un doblete (26′ y 63′) y dio la asistencia para Ricardo Marín (45+1′). Terran Campbell (32′) descontó por el vigente campeón de la Canadian Premier League. Un partido de la Primera Ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, que dejó la mesa servida para sellar el boleto en la vuelta.

El Cone Brizuela, tras la victoria del Guadalajara, platicó con los medios presentes en la zona mixta del Tim Hortons Field. Se refirió a la apretada agenda rojiblanca en este febrero, con siete partidos en 20 días. Señaló que “el cuerpo técnico nos dijo que venían semanitas muy pesadas, que iba a necesitar de los 25-26 que somos y creo que todos lo tomamos de muy buena manera“.

El polivalente volante de las Chivas añadió que “los que venimos regresando, en mi caso de una lesión, que no había tenido minutos, pues contento por ya tener minutos. Los que a lo mejor no hayan tenido participación, les toca tener algo de minutos y hay que estar preparados. Sabemos que en la liga también mis compañeros vienen haciendo las cosas muy bien. Ahorita, también, los que iniciaron desarrollaron muy buen primer tiempo, después el segundo también; al final nos apretaron un poquito. Pero el plantel es muy amplio y creo que no hay pretexto para pelear por los dos títulos“.

Brizuela reaccionó al posible Clásico de México en Octavos

Guadalajara y América, en caso de superar sus respectivos cruces de la primera ronda, se enfrentarían en los Octavos de Final del certamen. Una emocionante y probable edición continental del Clásico de México que engalanaría la Copa de Campeones de la Concacaf 2024.

La serie internacional de la competición se celebraría entre el 5 y 14 de marzo. Mientras, que el Clásico Nacional del Torneo Clausura 2024 en la Liga MX está programado para el 16 de marzo, sólo un par de días después de definir su serie. De concretarse todo esto, se disputarían tres episodios de la máxima rivalidad del futbol mexicano en un plazo de 10 días. Esto, para deleite de sus millones de aficionados en México y Estados Unidos.

Brizuela reaccionó en la zona mixta del Tim Hortons Field ante tal posibilidad. Reconoció que “pues obviamente, jugar el Clásico (Nacional) es una motivación extra que tiene el jugador y nos encantaría también. Y más, por la liga mexicana que entre más equipos tengamos en las fases finales, quiere decir que nuestra liga sigue creciendo y está haciendo las cosas bien. Así que, esperar, seguir paso a paso y obviamente que sería bonito enfrentar al América“.

Isaác Brizuela se concentra en el próximo paso de Chivas

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será el sábado, 10 de febrero. Los rojiblancos enfrentan ese día a los Bravos de Juárez en el Estadio Akron de la Perla de Occidente. Un duelo correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 17:05 horas, tiempo del centro de México.

Así, que el Conejito Brizuela se concentró en el próximo paso del equipo. Advirtió que “primero viene el fin de semana, en la Liga (MX), hay que concentrarnos en eso. Regresar bien, descansar los que tuvieron más participación y estar listos para el torneo. También, obviamente, los dos los queremos ganar y vamos a pelear por los dos, pero paso a paso. No me gusta adelantar cosas, me gusta hablar del presente y llevar las cosas con calma“.