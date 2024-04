Las Chivas tienen la difícil tarea de sacar un buen resultado de visita ante uno de los equipos que en mejor momento se encuentran en la actualidad. El Rebaño Sagrado debe jugar uno de sus mejores partidos en Pachuca en el duelo correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2024 de la Liga MX, si es que quiere mantenerse en la pelea por entrar a la Liguilla.

El problema para el Guadalajara es que el Pachuca llega como el quinto mejor equipo del torneo con 25 unidades gracias a que es la segunda mejor ofensiva del campeonato gracias a sus 31 anotaciones en 14 jornadas, sólo por debajo del líder Toluca con 32 tantos, mientras que las Chivas están en el noveno puesto gracias a sus 22 puntos y tan solo 20 goles a favor.

¿Qué dijo Jared Borgetti sobre el Chivas vs. Pachuca?

El Rebaño Sagrado, en contra tieneque Fernando Gago no ha podido incrementar su volumen de juego ni el número de jugadas de peligro. Así lo analizó el exdelantero de breve paso por Chivas, Jared Borgetti, en el programa Futbol Picante de ESPN.

“Más bien la generación de jugadas (es el problema del chiverío). La generación a veces tampoco es tan clara, la que tiene Chivas, es decir, ¿cuántas veces hemos dicho, ‘no, Chivas falló tres goles, cuatro goles o dos goles’? A lo mejor América sí y lo que tiene Pachuca es que tiene demasiada llegada, por en medio, por los costados, con los tiros de media distancia y va a ser un buen partido, complicado para Chivas y vamos a ver cómo lo puede resolver”, comentó ‘El Zorro del Desierto’.

El problema al que se enfrentará Chivas más allá de Salomón Rondón

Po si fuera poco, Pachuca tiene al actual goleador del torneo, Salomón Rondón, quien con ocho goles, ha sido el delantero sensación del campeonato, además de igualmente haber sacudido las redes rivales en Concachampions, donde Tuzos es semifinalista y enfrentará al América.

“No es que los vaya a destrozar (a Chivas) pero sí es un jugador (Rondón) que está pasando por un buen momento, que tiene muy buenas condiciones. Será complicado poder pararlo, pero no es solamente él, es toda la estructura de Pachuca que creo que desde ahí radica todo el problema para que Rondón realmente pueda tener opciones de gol y si no, él también se ha generado solo las opciones”, puntualizó Jared.