Jesús Sánchez, experimentado defensor de las Chivas de Guadalajara, se confesó en una entrevista con Benjamín Galindo en su podcast. El zaguero empieza esta semana la pretemporada rojiblanca de cara al Torneo Apertura 2024 de la Liga MX en Verde Valle. El Chapito le reveló al Maestro lo que toda la afición chivahermana espera que decida con su carrera.

El veterano canterano del Rebaño Sagrado tuvo muy poca actividad en el pasado Clausura 2024 con Fernando Gago en el banquillo. El sonorense, de 34 años de edad, se encuentra en la etapa final de su trayectoria de 14 años, todos dentro del redil. Por ende, el Chapo Sánchez se confesó con el extécnico rojiblanco y adelantó lo que tantos chivahermanos esperaban tras su mínima participación.

Sánchez apareció en el más reciente episodio del podcast El Toque Maestro, que lidera Galindo con Javier Martínez. El defensor debutó en 2010 con Guadalajara, cuando Javier Chicharito Hernández se marchó a Europa y ahora comparten vestidor de nuevo. El lateral derecho platicó de su carrera y dio detalles de su futuro inmediato, por lo que advirtió de su cercano retiro como profesional. Algo que los sectores más críticos de la parcialidad tapatía aguardan con ansias.

El zaguero sonorense confirmó que “me estoy preparando en general. Es una carrera corta, la de futbolista y hay que estar preparado para el siguiente paso. Sí, estoy haciendo la de entrenador y estoy estudiando en gestión deportiva. Entonces, ahí vamos en esa parte, completándonos. A ver, yo quiero seguir ligado al futbol y pues, preparándome para lo que venga“. Así, empezó a abrirle la puerta a un posible retiro dentro de la institución con la que ha desarrollado toda su carrera.

Ya son 14 años del Chapito en el Rebaño

El liderazgo de Jesús Sánchez en Chivas

El defensor del Guadalajara consideró que “hay muchos tipos de liderazgos. Yo considero que el mío es el predicar con el ejemplo. El trabajar todos los días, que los chavos vean que uno ya grande intenta hacer las cosas y que se esfuerza para conseguirlas. Trato de asumirlo, desde la parte que me toca y transmitirle también a los chavos lo que he vivido, durante esta carrera, ayudarlos en lo que se puede. Ese tipo de liderazgos es el que trato de transmitir y esperando que algún chavo le llegue a quedar algo“.

Benjamín Galindo, ídolo de las Chivas, durante su etapa como entrenador rojiblanco tuvo a Sánchez en su plantilla. Así que le reconoció: “el carisma que tienes y la credibilidad que tienes dentro del grupo, eso es importante“. El exatacante convertido a lateral replicó que “uno trata de ser feliz todos los días. Yo, la verdad, que es una parte que disfruto mucho. El ir a entrar, el estar en la cancha, el compartir en el vestidor. Porque sé que es una carrera corta y sé que en algún punto se va a acabar y desde el día uno que debuté hasta hoy trato de ser feliz, de disfrutar. De darme cuenta que estoy en un lugar privilegiado y eso también tratarlo de transmitir, que en realidad el futbolista está en un lugar privilegiado, que muy pocas personas están y que todo el mundo quiere estar. Esa parte también trato de transmitirla, disfrutar y trabajar, eso es parte de mi liderazgo“.

Las anécdotas de Jesús Sánchez con Benjamín Galindo

Jesús Sánchez confesó tener “muchas anécdotas con el profe. Me acuerdo una que fuimos a Las Vegas a jugar contra el América, el Clásico allá. Me da un papelito y yo: ¿Y esto, qué? – No lo quieres o qué. Y yo: Sí, sí. Pero dígame qué es. – Ve a aquella cajita y allí te lo cambian. Era un ticket de las maquinitas (de casino) con 120 dólares, que el profe me dio“.

Chapito añadió que “luego hay otra, que me decía: A ti, sí ganas el obligado -que el obligado es: te tiran una pelota, la controlas y le pegas de afuera del área- te voy a comprar un iPhone pero no más a ti, no le digas a nadie. Nunca lo ganaba y me decía: No puedo hacer más por ti, nunca lo ganas; tronco (risas). Pero sí, la verdad es que con el profe disfrutamos mucho dentro de la cancha y fuera de ella. Siempre ha sido una persona muy abierta, el profe, muy sencilla, humilde a pesar que pues es crack“.

El defensor elogió a su extécnico al recordar que es “de los jugadores más representativos del futbol mexicano. Siempre lo que yo le admiré y le sigo admirando es su humildad, su sencillez y el carácter que tiene. Porque lo sigue demostrando ahora y lo demostró siempre y para mi, en lo personal, coincidir con usted como director (técnico) y poder seguir compartiendo momentos fuera de (la cancha), es un motivo de felicidad y orgullo. Considerarlo como una parte muy cercana de mi, aunque no nos vemos tan seguido, pero cuando nos vemos es con mucho cariño y el estima que le tengo a Benji, también“.