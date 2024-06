Un referente del futbol mexicano reconoció que no esperaba mucho de Javier en su primer torneo, pero debe meter goles en el Apertura antes de ser duramente criticado.

La alarmante amenaza de un exjugador al Chicharito Hernández si no mete goles el próximo torneo

El primer semestre del Chicharito Hernández en su vuelta a Guadalajara estuvo lleno de críticas, quedándose muy por debajo de las expectativas que se habían planteado con el regreso del hijo pródigo.

Al final del Clausura 2024, el balance es muy negativo en torno a la figura de Javier Hernández, quien apenas anotó un gol en 10 partidos disputados, con actuaciones muy flojas en una ofensiva carente de un referente.

Si bien las críticas han sido muy duras con el accionar del Chicharito, por otro lado, hay quienes todavía confían en el máximo anotador de la Selección Nacional y creen que el Apertura 2024 será determinante para volver a verlo en una gran versión.

¿Qué esperaba Chivas del Chicharito?

“Cuando Fernando Hierro lo contrató, sabía perfectamente que no iba a estar bien este torneo. Lo traían para recuperarse y que lo podrían tener a lo mejor para la Liguilla, pero cuando viene de tanto tiempo sin jugar, no es tan fácil tomar el ritmo. Te cuesta trabajo regresar a tu nivel después de tanto tiempo estar parado”, manifestó Alberto García Aspe en Caliente TV.

Pero una vez que ya está bien físicamente, ahora el punto pasa por tener una buena pretemporada para poder rendir como se le espera: “Ahora que ya se recuperó y hará una buena pretemporada, ahora sí tendrá la exigencia de su afición, de todo el mundo, tendrá que empezar a hacer goles. Es el fichaje más caro, se le debe exigir”.

“Ofrece liderazgo y obviamente lo trajeron para meter goles. Si recupera el nivel que tuvo en la MLS, puede ser muy importante para Chivas. Han padecido de tener un goleador”, añadió el histórico mediocampista del futbol mexicano.

Chicharito tenía margen de error

García Aspe insistió que “todos sabíamos que Chicharo no iba a funcionar este torneo. Chivas no se equivocó en traerlo, llegó hasta semifinales. Va a tener la pretemporada, se les tiene que exigir goles en la cancha. Si este torneo no funciona, ahora sí pueden decir lo que quieran”.

Por último, Beto García también dejó en claro que la presión aumentará para Hernández “el próximo torneo, si Chicharo no funciona, ahí sí matamos al Chicharo”.

Chivas necesita volver a pelear por el título y para ello necesita de la mejor versión de su gran ídolo.