El regreso de Javier Hernández a Guadalajara no estuvo acompañado de los resultados que se preveían, pero todavía confían en su potencial.

Sergio Dipp es uno de los grandes amigos del Chicharito Hernández, con el que ha fortalecido una relación a través de los últimos años. Para nadie es un secreto la amistad que tiene el delantero de las Chivas y el periodista de ESPN, incluso en las últimas horas posaron durante su estadía en el Mundial de la Kings League.

Dipp, como ya es habitual, salió a la defensa del delantero histórico de la Selección Mexicana, aunque terminó por reconocer que en su primera temporada en la vuelta a Guadalajara se quedó por debajo de las expectativas.

“Lo que el Chicharo quiere es ganar en Chivas”, manifestó Sergio en Futbol Picante.

¿Cómo califica el torneo del Chicharito?

“Sin problemas, el Chicharo quedó a deber esta temporada. No estuvo ni cerca de cumplir con las expectativas deportivas. Extra cancha cumplió todas. Vendió las camisetas, llenó el estadio, etc. Dentro de la cancha claro que se quedó corto. Él es el primero que lo sabe. Que anotó un gol no es suficiente, él lo sabe”, reconoció el reportero de ESPN.

Por otra parte, Sergio insistió que el Apertura 2024 será un buen escenario para que Javier Hernández se pueda sacar la espina.

“La prioridad de este torneo era que la rodilla le respondiera. Al 100% físicamente ya está, ahora falta lo futbolístico, la pretemporada, el ritmo”, sentenció el amigo del delantero.

En su regreso a las Chivas, Chicharito disputó 10 partidos, un total de 361 minutos, donde tuvo ocho remates, cuatro de los cuales fueron a puerta y sólo convirtió un gol. Las cifras son muy lejanas a lo que se esperaba del hijo pródigo del Rebaño Sagrado.