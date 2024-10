La Selección Mexicana de Futbol tuvo una noche trágica en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El equipo nacional tenía una ventaja de 2-0, pero errores puntuales provocaron que el Valencia —con un equipo alterno y plagado de juveniles— empatara para dejar un amargo sabor de boca entre la afición presente en el regreso del Tri a la capital poblana tras largo años de ausencia.

Fueron 11 bajas las que tuvo el equipo che en su plantilla, pero el mister Rubén Barajas supo amalgamar su esquema para plantarle cara al combinando azteca. Ante tal situación, el futbolista de las Chivas de Guadalajara Jesús Orozco Chiquete reconoció que el partido se les fue de las manos debido a desatenciones por parte de la parte tricolor. Ahora, confía en que se aprenda de este traspié.

¿Qué dijo Jesús Orozco Chiquete tras jugar ante Valencia?

“El aprendizaje es que no nos podemos relajar en ningún momento, tenemos que exigirnos, tenemos que mejorar como lo vengo diciendo, no hay otra cosa. Me sentí motivado, creo que es una oportunidad para mostrarme, me sentí bien, creo que hay cosas por mejorar, como todo, pero es un proceso, ahí vamos. Tenemos que hacer respetar nuestra casa, el martes es un partido para corregir errores, replantear la página y avanzar”, analizó el futbolista de 22 años de edad tras el cotejo.

Chiquete, a nivel personal, pudo sumar 90 minutos con la camiseta verde, algo que es sumamente valioso para el surgido de las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara, por lo que se declaró listo por si en algún momento Javier Aguirre lo necesita en el futuro. Asimismo, admitió que los aficionados tienen todo el derecho de mostrar su molestia tras dejar ir el triunfo.

Chiquete se puso del lado de la afición

“Entendemos a la afición, creo que están en su derecho de exigir, quieren resultados. Creo que estamos mejorando, estamos trabajando, nosotros también queremos mejorar, eso es lo importante al final, yo me pongo de su lado, esperemos que se vayan dando las cosas con paciencia y trabajo”, abundó.

Ahora, el martes 15 de octubre, los aztecas tendrán la oportunidad de cambiar el desdibujado rostro que mostraron en Puebla. Por ello, el defensor central garantizó que será diferente a lo que se vio del Tricolor en tierras camoteras ante uno de los peores equipos actualmente en la Temporada 2024-2025 de LaLiga de España.