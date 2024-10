Daniel Guzmán tuvo el privilegio de ser futbolista de las Chivas de Guadalajara pero de igual manera tuvo la posibilidad de dirigir al conjunto rojiblanco en el 2002 tras la salida del argentino Óscar Ruggeri. Sin embargo, El Travieso fue relegado del banquillo rojiblanco a finales de ese mismo año debido a diferencias con el entonces nuevo propietario del Rebaño Sagrado, Jorge Vergara.

Guzmán a partir de ahí transitó por diversos equipos de la Liga MX como Santos Laguna, donde resultó campeón en el Clausura 2008. Pero Travieso nunca dejó de querer al Rebaño Sagrado, por lo que la actualidad del chiverío le lastima debido al desplante de Fernando Gago, quien rechazó al club para irse a Boca Juniors.

¿Qué dijo Daniel Guzmán sobre Fernando Gago?

“La verdad siento tristeza, no dejo de ser entrenador, el entrenador de Chivas en 2002. Fue menospreciar, como decir, que ‘te invito a un baile y te vas a bailar con otro’, si ya sabía adónde venía, a Chivas, el equipo más popular, de tradición y de pronto te hablan y te vas, se me hace poco ético. Como entrenador se me hace poco ético y una falta de respeto para un equipo como es Chivas”, lanzó el DT en exclusiva con ESPN.

Pero así como guarda cariño a la institución rojiblanca, de igual manera le tiene un profundo recelo por la forma en que salió del club cuando Vergara lo echó para afuera. Por esta razón, cuando fue cuestionado sobre quién considera que podrá salvar al conjunto rojiblanco en esta crisis, no dudó en recordar su paso por el chiverío.

Así fue como explotó Travieso Guzmán

“Siempre he dicho y con mucha honestidad, en México los entrenadores somos muy capaces, evolucionamos pero no voltean, no te invitan porque no te necesitan. Es un equipo mexicano, hay muchos entrenadores que jugamos en Chivas y sabemos la mecánica del club, la dejo de tarea, en México hay técnicos que pueden manejar a Chivas. En buen plan, es revisar un currículum, una trayectoria. ‘My name is Daniel Guzmán give me the ball’; nos hemos preparado, yo sueño con dirigir en Inglaterra pero hay que creer en el mexicano, el mexicano es muy competitivo”, soltó.

El Travieso recordó que ha debutado a grandes futbolistas en la Liga MX, así como presume grandes logros como el mencionado título con Santos Laguna, razón por la que cree que realmente merece una oportunidad, si no en Chivas, en algún otro equipo, pues solo voltean a ver hacia el extranjero.

“Ojalá encuentre un promotor que en verdad te mueva a los equipos importantes, la capacidad, en el caso particular, estuve 23 años como entrenador, 15 como jugador, fui campeón con Santos y con Tigres, debuté a Guardado, Maza Rodríguez, Alan Pulido y soy mexicano; algún día hablaré bien el inglés y dirán que trajeron a un técnico de Inglaterra”, sentenció.