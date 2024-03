Fernando Gago, director técnico de las Chivas de Guadalajara, atraviesa su primera crisis en el banquillo y el panorama es nada alentador. Los tapatíos visitan el miércoles al club América en el Estadio Azteca, donde buscarán una voltereta milagrosa tras perder 0-3 en casa. Un partido correspondiente a los Octavos de Final de Vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. El timonel ya fue advertido por el controvertido periodista David Faitelson que “si busca remontarle, le van a meter otros cuatro (goles)“.

El plantel del Rebaño Sagrado trabaja hasta el martes en las instalaciones de Verde Valle, para emprender el viaje a la Capital Rojiblanca. El cuerpo técnico del argentino analiza su convocatoria para este partido, en una llave que luce sentenciada desde la goleada en el Estadio Akron. Faitelson, como integrante de la mesa del programa Línea de 4 que emite TUDN, alertó a Fernando Gago sobre su gestión en el banquillo tapatío.

El siempre polémico David Faitelson se cuestionó que el Guadalajara: “¿Que descanse a los titulares para el miércoles? Pero si el miércoles le pintan otra vez la cara y le meten una goleada histórica; pues, ya ni se va a presentar el sábado, (Fernando) Gago. Porque, realmente, el juego importante para Chivas es el de Liga. En ese es el que tiene que concentrarse, no tanto en Concacaf“.

Faitelson reconoció ante las cámaras de TUDN que “a mi no me gustaría estar en los zapatos de Gago, con todo respeto“. André Marín le consultó, “pero Chivas se ilusionaba con el Mundial de Clubes“. A lo que replicó: “pero ya se acabó, punto. Lo perdió todo esa noche, se acabó. No vas a decir que Chivas va a remontarle al América, no. Es más, si busca remontarle (al América) le van a meter otros cuatro (goles)“. Recomendó que “hay que llevar el camión, el autobus“. Los cuatro goles que aduce el periodista refieren a la última visita de los rojiblancos al Estadio Azteca.

La recomendación de la mesa de Línea de 4 para Gago

El periodista Aldo Farías, durante una breve intervención en la discusión, fue claro en el objetivo de Fernando Gago para esta visita al Estadio Azteca. Refirió que simplemente: “Pues, hay que salvar la dignidad, de ellos (Chivas) y de su afición. Emparejar un poco la serie, creo. Yo sí creo en emparejar un poco la serie“. Por lo que consideró un empate o un triunfo mínimo para lograr esa meta de “salvar la dignidad“. A lo que alegó Rafael Puente Jr, que el Guadalajara al menos debe: “Morir de pie“.

David Faitelson, por su parte, advirtió un panorama algo más alentador para los rojiblancos, al considerar que “empatando el miércoles y ganando el sábado…“, sería un escenario ideal para la continuidad de la gestión de Fernando Gago en el banquillo tapatío. Lo que confirmó Puente Jr al añadir que “no, hombre, Gago te lo firma pero ahorita“.

¿Cómo le fue a Chivas la última vez que visitó al América en el Azteca?

La última vez que Guadalajara visitó al América en el Estadio Azteca fue hace poco tiempo: el sábado, 16 de septiembre. Un partido en el marco de la Jornada 8 de la ronda regular del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, que se saldó con una derrota 4-0 ante las Águilas. Brian Rodríguez (21′), Diego Valdés (37′ y 65′) y Alejandro Zendejas (80′) sentenciaron la goleada. Algo que evitarán por cualquier vía los ahora entrenados por Fernando Gago. Una nueva humillación ante el eterno rival pudiera acabar con la cuestionada gestión del argentino.

¿Cómo llega Chivas a esta Vuelta de Concachampions?

El Club Deportivo Guadalajara viene de recibir al León en el Estadio Akron. Duelo correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Los rojiblancos sucumbieron 1-2 ante los Esmeraldas, con los goles de Federico Viñas (33′ de penal), Alfonso Alvarado (85′). Roberto Alvarado (90+5′ de penal) descontó en la tercera derrota al hilo en el calendario.