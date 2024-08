La esposa del portero Óscar Jiménez, Mariana Echeverría, ha dado mucho de qué hablar últimamente al haber sido parte del reality show de Televisa, la Casa de los Famosos. Pero la influencer ha decidido aprovechar la fama para tirar un dardo al Club América, que dicho sea de paso, se deshizo de su pareja hace unos meses, por lo que ahora defiende los colores del León.

La polémica se desató debido a que Echeverría confirmó como verdad una duda que lleva instalada en la opinión generalizada alrededor de la Liga MX desde hace tiempo por algunas decisiones controvertidas por parte del arbitraje que siempre tienen al mismo beneficiario en común, como es el caso del equipo azulcrema.

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre el América?

Y las últimas declaraciones de la esposa del ex jugador de los millonetas, no se hacen más que avivar las voces que hablan de “ayudas” al conjunto de Coapa, mismas que han perjudicado de paso a las Chivas de Guadalajara. Según las palabras de la participante de La Casa de los Famosos México, el propio portero le confesó que los árbitros pitaban a favor de las Águilas.

“Óscar (Jiménez) me dijo que le regalan todo y los árbitros están a su favor siempre”, fue la confesión de Echeverría sobre una conversación con su esposo, con el que lleva casada desde el 2019 y que sembró la polémica en el reality. No obstante, la cosa no termina allí, ya la concursante de este programa también tuvo palabras de menosprecio hacia los aficionados azulcremas.

Sus palabras desafortunadas sobre la afición del América

“La afición del América es nefasta y corriente. Óscar les entregó muchos campeonatos y por un error lo empezaron a abuchear”, comentó en el programa en donde aparece en vivo las 24 horas del día.

Las Águilas eran el único club mexicano que seguía con vida en la Leagues Cup 2024. Los dirigidos por André Jardine, sin embargo, cayeron el pasado fin de semana contra Colorado Rapids desde la tanda de penales y la afición encontró a su chivo expiatorio en Igor Lichnovsky, quien curiosamente ayudó con una falta no señalada a su equipo en el gol con el que eliminaron a las Chivas en Semifinales del torneo anterior.