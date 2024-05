La feroz crítica de Tuca Ferretti a Alan Mozo tras el Chivas vs. Toluca

Con todo y que la defensiva de Chivas acumula seis porterías en cero, en sus últimos siete enfrentamientos, más de uno sigue viendo en Alan Mozo su punto débil.

El lateral por derecha del Rebaño Sagrado ha sido catalogado como un jugador profundo, con vocación ofensiva, pero que le cuesta defender cuando sus rivales se vuelcan sobre su costado.

“Mozo todavía no aprende a defender”, aseguró el histórico entrenador del futbol mexicano, Tuca Ferretti, en su participación en un programa de ESPN.

“Meneses le estaba ganando todos los mano a mano a Mozo”, destacó el estratega que ha ganado múltiples títulos en la Liga MX, incluido uno con el Guadalajara en 1997.

¿Cuál fue el motivo de la crítica a Alan Mozo?

Ferretti, quien se caracterizó en su etapa como entrenador por ser un obsesionado por el trabajo defensivo, cuestionó las características que tiene Mozo.

“La regla de tres de un defensa, él todavía no la cumple. Que es marcar muy bien, jugar de apoyo y atacar por sorpresa. Él ataca por atacar, su juego de apoyo, es de 10 perder 4 o 5 balones, y no marca bien. Entonces (Isaac) Brizuela debe venir a ayudarle, por eso no ataca después”, explicó el Tuca.

Por último, el estratega aseguró que “la defensiva de Chivas es muy vulnerable”.

Los números respaldan a las Chivas

Más allá de la percepción del histórico entrenador del futbol mexicano, la realidad es que es justamente esta unidad el punto fuerte del Rebaño, al ser la tercera que menos goles concedió en el Clausura 2024. Previo a la fase de la Liguilla, apenas les permitieron 17 goles a sus oponentes, por detrás del América (12) y Cruz Azul (14).