La mentalidad de Javier Hernández nunca ha estado en duda, al contrario, esa fue una de las principales fortalezas que le hicieron destacarse en las mejores ligas del mundo. Ahora, con 36 años, Chicharito vuelve a tener un duro desafío a nivel confianza por la falta de gol que lo ha perseguido desde su regreso al futbol mexicano.

El exdelantero del Rebaño Sagrado, Juan Francisco Palencia, comentó que conoce muy bien a Javier Hernández desde sus primeros pasos en el primer equipo, por lo que sabe de lo fuerte que es a nivel mental para poder manejar este panorama tan complejo que atraviesa.

“Lo conozco desde que era jovencito y siempre tuvo una mentalidad muy fuerte, muy potente. Él quiere darle goles a Chivas. No hizo un mal partido contra Mazatlán, sólo tuvo una oportunidad de gol. Eso quiere decir que el equipo no le genera tantas oportunidades como para empezar a juzgarlo por los goles. Ahí ya es problema del entrenador. Mentalmente es un tipo fuerte, que es ganador y evidentemente sale molesto porque no marcó”, dijo el Gatillero en Fox Deportes.

¿Cuál es el problema de Chivas?

Palencia, que también fue directivo en Guadalajara, cree que la falta de generación ofensiva que ha tenido el equipo le está jugando en contra a Chicharito: “Debe tener mínimo tres oportunidades de gol para que te meta una. Incluso en su mejor etapa con el United era así”.

“Cualquier jugador que juegue de punta con Chivas, se va a morir de hambre. No le generan mucho. Antes tenía mejores compañeros que le generaban oportunidades de gol. El contexto del equipo tiene mucho que ver”, agregó.

Confía en que puedan revertir el problema

El gran inicio de temporada de Cade Cowell y el nivel que ha demostrado Piojo Alvarado en los últimos torneos, le hacen pensar a Palencia que es cuestión de tiempo para que la generación ofensiva de Chivas pueda despuntar, aunque tiene la duda si Javier Hernández es la solución como el 9 titular.

“Cowell ya está despertando. Está tomando mejores decisiones. Piojo Alvarado no está en un gran momento, pero es un jugador de calidad. A lo mejor el estilo de juego, que es de contras y defenderse bien, a lo mejor a Javier lo trajeron por un tema de marketing. A lo mejor se necesitaba otro tipo de jugadores”, argumentó Juan Francisco.