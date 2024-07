“He already sleeps in Green Valley“, dirían en inglés los memes de los seguidores de las Chivas de Guadalajara en la unión americana. Lo cierto es que el hermano de Cade Cowell emocionó a sectores de la afición con una imagen muy particular. Esto, previo al revés 4-3 (1-1) en penales ante San Jose Earthquakes en la Jornada 1 del Grupo Oeste 2 de la Leagues Cup 2024.

El plantel tapatío, bajo el mando de Fernando Gago, trabaja este lunes en la cancha alterna del PayPal Park con miras a su visita al Galaxy. El Rebaño Sagrado ultima todos los detalles de su alineación para esta presentación frente a los angelinos en Carson. Esto, después de forzar los penales con un golazo de Roberto Alvarado (90+8′) en el debut en Levi’s Stadium.

La contratación de Cade Cowell, de apenas 20 de edad, es considerada por la parcialidad del Guadalajara como una de las más ilusionantes. Esto, por el promisorio futuro que le depara al delantero, que ya acumula tres goles en cuatro fechas del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Por ello, no le pierden la pista y siguen muy de cerca a su hermano menor: Chance.

Una fotografía del canterano del Earthquakes previo al partido con las Chivas a las afueras del Levi’s Stadium ilusionó a los chivahermanos. Chance Cowell, de 16 años de edad y a diferencia de Cade, ya representa a Selección México en categorías juveniles. Aunque, ahora apareció en la imagen vestido con la playera rojiblanca a pesar de pertenecer al rival de turno esa noche. Por ello, muchos aficionados volvieron a hacerlo tendencia con la frase: “ya duerme en Verde Valle“.

El hermano de Cade Cowell es chivahermano

Chance Cowell, además de aparecer ataviado con la playera de las Chivas, también reveló su afición en las redes sociales. Seguidores rojiblancos stalkearon al joven delantero en su cuenta de Instagram. Descubrieron que sigue al club, a su presidente Amaury Vergara y a varias de sus principales figuras, como: Chicharito, Alan Mozo y Antonio Briseño. Así, que efectivamente, pronto dormirá en Verde Valle o con su hermano Cade en la Perla de Occidente.

Chivas vs. Galaxy: Cuándo juegan en la Leagues Cup 2024

El próximo encuentro del Guadalajara en su calendario será: el domingo, 4 de agosto. Los rojiblancos se enfrentan ese día con Los Angeles Galaxy en la cancha del Dignity Health Sports Park en la localidad californiana de Carson. Un siguiente partido correspondiente a la Jornada 3 del Grupo Oeste 2 de la Leagues Cup 2024. Compromiso que tiene pactado su inicio a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Cabe recordar, que este duelo se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de Apple TV. Mientras, que en la unión americana se transmitirá por la señal de Univisión, TUDN, FS1 y TSN.

