Marco Fabián debutó con las Chivas de Guadalajara en 2007. El talentoso formó parte del Rebaño Sagrado en su primera etapa hasta 2013 y posteriormente regresó en 2015 para dar un salto soñado al futbol del Viejo Continente con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga alemana, donde consiguió una histórica Pokal Cup en 2018 para su equipo.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para el futbolista mexicano, pues a su llegada al equipo de las Águilas, vivió momentos complicados, no solo por el idioma, sino porque era prácticamente un desconocido en Alemania, toda vez que el futbol mexicano no es del todo conocido en esa parte del mundo.

¿Qué vivió Marco Fabián al llegar a la Bundesliga de Alemania?

“Cuando llegué a Alemania, nadie me conocía, era como si hubiera nacido otra vez. Me llamaban ‘el mexicano’. Jugué cuatro años en Alemania y cuando dije adiós, el estadio entero dijo mi hombre: Marco Fabián. Yo recuerdo el primer día que llegué, ellos no me conocían y por trabajar, trabajar y trabajar ya todos sabían mi nombre y lo cantaban en los estadios. Es lo más grande que llevo en mi corazón”, comentó para el podcast Finding your inspiración.

Ahora, a sus 35 años de edad el campeón olímpico en Londres 2012 con México se concentra en su proyecto con el FC Ranger`s de la Primera División de Andorra, ya que un eventual regreso con las Chivas, lo ve imposible en estos momentos con todo y que conoce bien a Amaury Vergara.

¿Por qué no regresó a Chivas?

“Tengo una gran relación con Amaury (Vergara). Por qué no se pudo hacer, son temas de futbol. Había gente en la dirección deportiva con los que no llegamos a un acuerdo. Me tocó irme a otros equipos con los que estoy muy agradecido, como Juárez y Mazatlán, que fueron mis últimos pasos en el futbol mexicano y estoy muy agradecido”, dijo meses atrás a ESPN.

Fabián de la Mora también jugó 43 partidos con el Tri en los que marcó nueve anotaciones, mientras que con la Sub-23 con la que ganó el primer lugar del futbol varonil de los Juegos Olímpicos de Londres, disputó 20 juegos y marcó en 15 ocasiones.