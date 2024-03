Las Chivas fueron ampliamente superadas por el América en el juego de Ida de los Octavos de Final de la Concachampions celebrado en el Estadio Akron. Ahora, para el partido de Vuelta en el Estadio Azteca, las cosas no pintan nada bien para el equipo de Fernando Gago, sumergido en una profunda crisis futbolística.

El conjunto rojiblanco tiene la misión (casi) imposible de tener que revertir un 0-3 adverso y de visita, si es que quiere meter el freno de mano en su inminente caída hacia el precipicio de la eliminación en el certamen internacional. Y es que, además, el Guadalajara cayó también por mismo marcador ante Cruz Azul unos días atrás y recién este sábado volvió a perder pero ante el León.

La crisis de Chivas es sumamente profunda

De esta manera, el club más popular de México acumula tres descalabros al hilo, una racha tan adversa, que una buena parte de la afición ha pedido la renuncia de Fernando Gago e incluso, que el dueño del equipo, Amaury Vergara, venda al club. Mientras tanto, del otro lado de la moneda, todo es optimismo y exceso de confianza en el americanismo.

¿Qué dijo Ruso Brailovsky sobre Chivas?

“No, no es imposible (remontada de Chivas), esto es futbol y en el futbol cualquier cosa puede llegar a pasar. No va a pasar, pero no es imposible. ¿Cómo le van a dar vuelta? Se comieron tres en su casa, el América no pierde hace no sé cuánto tiempo, salvo el partido que le tocó de visita en Concachampions; juegan a poco, cambian constantemente de alineación y de parados. Yo creo que un equipo nuevo y renovado aspira a otra cosa. En una de esas, en el torneo local terminan calificando entre los 10 primeros”, comentó el examericanista Ruso Brailovsky en el programa Punto Final de FOX Deportes.

De esta manera, el Guadalajara deberá hacer todo lo posible por silenciar esas voces que dan por hecho su eliminación, una tarea complicada pero no imposible, si el equipo regresa a sus bases y logra mostrar su mejor versión, esa con la que pudo remontar ante el mismo rival hace menos de un año en las Semifinales del Clausura 2023 de Liga MX.