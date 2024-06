Las Chivas tienen un arduo camino por delante, especialmente a nivel gerencial, ya que sin la figura de Fernando Hierro, los trabajos para conseguirle refuerzos a Fernando Gago para apuntalar su plantilla de cara al torneo Apertura 2024 de la Liga MX, mismo que iniciará el 5 de julio, se han complicado con una directiva acéfala, ya con el español fuera del club.

En el Rebaño Sagrado es bien sabido que antes de pensar en las contrataciones se requiere analizar que sus mejores jugadores se mantengan, como es el caso con Gilberto Sepúlveda, quien terminará contrato en diciembre próximo y por ello le han ofrecido la renovación, pero Tiba no ha respondido hasta el momento.

¿Por qué debe aprender Chivas de las negociaciones con Tiba Sepúlveda?

El Guadalajara ofreció a Tiba Sepúlveda un jugoso contrato con una importante mejora salarial en comparación con lo que tiene actualmente. Sin embargo, ‘El Batman’ no se ha decidido y el tiempo corre en contra del Rebaño para postergar sus planes por dejar listo su plantel de cara al siguiente campeonato.

“Lo del Tiba no es de hablar con él, ¿qué me gano yo, le marco y qué? La directiva tiene que ponerle la tarasca al Tiba. Quiere renovar, pero la directiva no ha llegado al número. Hay que blindar la defensa, porque hoy es Tiba, el día de mañana es Alan Mozo, ¿eh? Y creo que Alan Mozo cobra más que Tiba. Si no pueden ahorita con Tiba, Alan Mozo en enero queda libre, se necesita arreglar a Tiba y a Mozo”, comentó el comunicador Jesús Hernández en su canal de YouTube al respecto.

Tiba mejoró mucho tras golpe con Mateo Chávez

Sepúlveda tuvo un desempeño que mejoró gradualmente después de ser golpeado accidentalmente por Tiloncito Chávez, situación que lo marginó de las canchas por un largo tiempo, pero tan pronto volvió a la actividad, brindó una seguridad que nunca antes había dado al Rebaño, es por eso que su renovación se ha vuelto prioridad, así como debe ser la de Mozo muy pronto.