Las Chivas siguen en busca de un volante ofensivo que les ayude a generar esos goles que no cayeron ante el América en las Semifinales del torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El problema, es que la inflación que impera en el mercado mexicano le dificulta sobremanera el encontrar al jugador idóneo para ocupar esa importante posición que el Guadalajara busca reforzar de manera prioritaria.

Uno de los principales candidatos es Sebastián Córdova, mediocampista que más allá de haber surgido del acérrimo rival azulcrema, es visto con buenos ojos en Verde Valle. Más allá de la flexibilidad que tendrían los Tigres de dejar ir al volante mexicano, al no ser del total agrado de Robert Dante Siboldi, el aspecto económico es el que merma la negociación.

¿Cuál es la condición de Tigres para dejar ir a Sebastián Córdova a Chivas?

Si bien el precio inicial que se especulaba que pedirían los felinos de la UANL por Córdova era de 10 millones, recién se ha podido saber que es una cantidad aún inferior. Sin embargo, no deja de ser muchísimo dinero por un futbolista mexicano. De acuerdo con el comunicador Jesús Hernández, los universitarios no tienen problema en dejar ir al jugador siempre y cuando sea en un solo pago, sin jugadores en intercambio.

“Sobre el tema Córdova ya hablé con mi insider y me dijo que Tigres ya le dijo a Chivas ‘¿lo quieres? Lo pagas’, pero el fin de semana le dijo a Chivas que no hay intercambio por Córdova, que si Chivas quiere a Córdova, ‘paganini’; de prepago. Tienen que poner la tarasca, si Chivas no pone la tarasca, no hay Córdova. Tigres insistió que no hay intercambios, 9 millones de dólares; 9 millones de los de 17.30”, comentó en su canal de YouTube.

Sueldo de Córdova, otro impedimento

El Guadalajara podría llegar al precio que pretenden los regios, pero el otro inconveniente pasa por el dinero que cobra Córdova, quien tiene contrato con los Tigres hasta final del 2025, con un sueldo estimado de 18.5 millones de pesos anuales, una cantidad sumamente elevada para el rango que maneja el club tapatío.

Esta cifra, en caso de mantenerse, que es lo que buscará el representante de Sebas, lo convertirían en el segundo futbolista que más dinero cobre en el club jalisciense. Solamente ganaría menos que el Chicharito Hernández, lo que habla de lo alto que sería este movimiento para Amaury Vergara y su cartera.