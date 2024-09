Fernando Gago, director técnico de las Chivas de Guadalajara, compareció este miércoles ante los medios tras la victoria 2-0 sobre León. Un partido de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, que se celebró en el Estadio Akron. El argentino reaccionó finalmente a las coincidentes lesiones musculares que padece la plantilla rojiblanca.

El estratega del Rebaño Sagrado abrió al conferencia de prensa con esa interrogante, que lo dejó notablemente impresionado. El exfutbolista que adelantó su retiro por las lesiones, reiteró que “en el futbol pasan lesiones. Normalmente, en el futbol hay riesgo de lesiones“. Esto, después del triunfo con los goles de Roberto Alvarado (45′ de penal) y Paul Bellón (73′ en contra).

Gago agregó que “por la carga de partidos, por la carga de entrenamientos. No lo veo desde un detalle desde el lado físico, sino desde la acumulación de partidos“. El Guadalajara viene de perder por lesiones musculares tras la Fecha FIFA a Cade Cowell, Gilberto Sepúlveda y más recientemente a Pável Pérez. Por ello, la inmediata consulta en la conferencia.

El entrenador de las Chivas entró en el caso particular de Cowell y reconoció que “Cade tuvo la posibilidad de ir a su Selección. De un momento a otro, se estaba entrenando y fue. Estuvo convocado, vino del viaje y eso libera también muchas tensiones, mucho compromiso. Tanto, también como Alan (Mozo), como (Roberto) Alvarado, como Chiquete, que vino (de Selección), no hizo pretemporada. Estuvo en la Copa América, no hizo pretemporada“.

La advertencia de Fernando Gago ante las lesiones en Chivas

El cuerpo técnico que lidera el argentino en Chivas ha padecido hasta seis lesiones de coincidencia muscular en este Apertura 2024. Fernando Gago reconoció a la prensa, que “a ver, no es un problema. Sí es una cosa que trabaja, se trata de buscar que haya la menor cantidad de lesionados. Creo que el semestre pasado, si mal no recuerdo, tuvimos cuatro en todo el campeonato, con toda la cantidad de partidos importantes. Hay que tratar de recuperarlos lo más rápido posible para que estén“.

Gago, en cuanto a una reiteración de la pregunta, por parte del periodista José María Garrido, fue enfático en su respuesta. El timonel señaló de las lesiones que “hay muchísimas situaciones que son también emocionales. Entonces, hay cosas que no se pueden guiar solamente sobre un entrenamiento“. Cabe recordar, que el argentino sufrió hasta cuatro cirugías para reparar roturas de ligamentos en sus rodillas y que lo orillaron al retiro.