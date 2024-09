Chicharito Hernández no jugará el Chivas vs. Cruz Azul, pero en La Máquina dan muestras de afecto para el jugador.

En Cruz Azul tienen claro que Chivas es un rival complicado, a pesar de que su principal figura Chicharito Hernández no ha visto la suya y sigue sin poder encontrar regularidad debido a las múltiples lesiones que le han aquejado en el tiempo reciente. Es por eso que los celestes no se confían de la victoria obtenida ante el Guadalajara el torneo anterior por contundente 3-0, sabedores de que cada juego es distinto y de que los rojiblancos llegan con la moral en alto tras vencer a León.

El argentino Carlos Rotondi habló en conferencia de prensa en la Noria sobre el juego correspondiente a la Jornada 9 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX ante el Rebaño Sagrado en el Estadio Ciudad de los Deportes, mismo en el que el histórico delantero Javier Hernández no podrá estar presente debido a que se resintió del problema muscular que lo ha marginado de las canchas en las últimas semanas.

¿Qué dijo Carlos Rotondi sobre Chivas y Chicharito?

“No voy a decir lo que significa Chicharito, no sólo para Chivas si no para el futbol mexicano. Es una baja sensible para ellos. Lo dije anteriormente, si analizamos su últimos partido (contra León), Chivas hizo un gran partido, fue protagonista. Superó (también) al América; es un rival de mucho cuidado, tenemos que estar concentrados, tenemos que ser los protagonistas como lo venimos siendo”, mencionó el jugador de 27 años de edad.

Carlos Rodolfo insistió en que el Rebaño Sagrado no será para nada sencillo de vencer, ya que mostraron hace una semana en el Clásico Nacional un nivel sumamente elevado ante las Águilas en la misma cancha donde jugarán este sábado a las 21:05 horas locales.

Pide concentración en Cruz Azul de cara a este duelo

“Chivas es un rival muy fuerte. Su último partido como visitante ante América fue un gran partido, es un rival muy peligroso, pero trataremos de estar concentrados. Tenemos que mantener el arco en cero, es un equipo que en cualquier momento pueden lastimar, pero será importante mantenerlo”, sentenció.