Un vendedor de frituras en el Estadio Akron se hizo viral cuando un usuario en TikTok lo grabó mientras laboraba. Y es que para este apasionado trabajador, no solo se trató de repartir su producto entre la afición presente, pues a la vez, entonaba las canciones de los grupos de animación, lo que provocó que se ganara el corazón de los fanáticos rojiblancos. Aunque la historia no terminó ahí.

Y es que Antonio Briseño se sumó a la iniciativa de la cuenta Tribuna Rojiblanca, misma que publicó en X que buscaban al joven para invitarlo al Gigante Zapopan al partido de Guadalajara vs. León de la Jornada 8 que se disputó ayer 18 de septiembre. El Pollo aseguró que le regalaría un jersey firmado. Y lo cumplió.

¿Cómo fue la emotiva velada de Pedro en el Estadio Akron?

En redes sociales, la misma cuenta de Tribuna Rojiblanca presumió las imágenes de Pedro, quien vivió una noche inolvidable al haber sido consentido por el exfutbolista y empresas como MG Motors, misma que se sumó a este noble causa. “¡Nosotros también queremos sumarnos! Lo llevamos al palco con un acompañante, pagamos su consumo y además pasamos por él a la puerta de su casa y lo dejamos de vueltaaa en un MG”, comentó anteriormente la cuenta oficial en X de la marca.

“Me hice viral simplemente por irle a las Chivas y por estar trabajando en el bellísimo estadio. Se da porque vengo de rellenar la charola con la que normalmente trabajo en el estadio y ya había terminado en un cierto punto y dije de este punto voy a continuar, pero me entró una espinita de decir, ‘voy a empezar aquí a lado de la barra‘ y de ahí sucede toda esta magia”, contó Pedro a La Afición.

De la depresión a convertirse en viral

Según el citado medio, hace tres años que el protagonista de esta historia volvió a trabajar ahí por necesidad económica, pero también para distraer su mente, pues se encontraba deprimido. Y fue así que encontró en el Rebaño Sagrado un motivo para salir de esa delicada situación.

“Chivas significa mucho, emoción, amor, alegrías; una ayuda psicológica tremenda porque Chivas a mí me saca de una depresión muy fuerte que es cuando yo empiezo a trabajar aquí en el estadio hace tres años y Chivas me saca de ese punto en mi vida, de llegar a tocar fondo, que digo ‘guau’. Me empiezo a sentir mucho mejor conmigo mismo”, continuó.

Finalmente, Pedro posó con el jersey número 4 de Briseño y no paró de sonreír luego de vivir un momento que jamás olvidará junto al equipo de sus amores. Porque de eso se trata el sentirse parte de un club y ser partícipe de algo tan grande como es el Guadalajara.