La lesión que impidió a última hora la participación de Chicharito Hernández en la Leagues Cup 2024 fue la cuarta en este semestre. Las Chivas de Guadalajara regresaron este miércoles a Verde Valle tras la eliminación en California. Un reporte alertó a todos sobre las recientes dolencias en la enfermería tapatía, que dejaron mal parado al cuerpo técnico de Fernando Gago.

Los rojiblancos aterrizaron el martes en la Perla de Occidente y este miércoles volvieron a entrenar en Verde Valle. El Rebaño Sagrado terminó último en el Grupo Oeste 2 tras empatar con San Jose Earthquakes (1-1) y Los Angeles Galaxy (2-2). Los rojiblancos perdieron ambas tandas de penales por el punto extra, que los marginó del evento. Los cuestionamientos contra Gago se intensificaron por tratar de minimizar este fracaso, ahora surgió otro revés.

Un reporte de Jesús Bernal, corresponsal de Espn en Guadalajara, dejó al descubierto al equipo de Fernando Gago. El periodista alertó que todas las lesiones recientes en el plantel son musculares. Lo que deja en evidencia la carga excesiva de trabajo físico o deficiencias en otras áreas, como lo propuso el comunicador en el programa Futbol Picante.

El periodista, durante su reporte desde Verde Valle, alertó la verdad detrás de la lesión de Javier Hernández: “Les voy a dejar una razón. Pável Pérez: muscular, (Roberto) Alvarado: muscular, (Jesús Orozco) Chiquete: muscular y Chicharo: muscular”. Ante la consulta: “¿Quién es el preparador físico del Guadalajara?”. Se conoció que Chivas tiene registrado al argentino Roberto Darío Luzzi. Aunque, por ejemplo, Chicharito Hernández posee uno particular: Anthony Mujica. A esa razón, el periodista añadió otro factor.

Los factores detrás de las lesiones en Chivas

El exceso de trabajo o la intensidad de los mismos, aparecieron como los principales factores detrás de estas lesiones recurrentes. El periodista Jesús Bernal, durante su informe desde Verde Valle, señaló que “eso, o alguna otra circunstancia, no sé. La deshidratación, por ejemplo, a veces“. Palabras que señaló con algo de perspicacia, ¡algo más sabe!

Ricardo Ferretti, ante la polémica, salió al paso a advertir que “puede haber muchas razones, no quiere decir que sea una“. Así, cambio el tema y propuso: “Ahora lo importante aquí es ¿qué va a presentar Chivas? Con Chicharo, sin Chicharo, con Chiquete o sin Chiquete, con este, con el otro. ¿Qué esperar de Chivas?“. A lo que Adal Franco señaló que: “Si no es Chicharo, tiene que ser Marín, que era el habitual titular del Guadalajara antes que llegara Hernández. Si no es Chiquete, tendría que ser el Pollo Briseño. Que pusieron a (Luis) Olivas, no sé si cambie de opinión”.