En Chivas se han cometido múltiples errores en la contratación de nuevos futbolistas, por lo que Néstor de la Torre, exdirectivo rojiblanco, reconoció lo que tuvo que recurrir hasta a otros jugadores para poder mantener con un buen comportamiento a algunos elementos; sin embargo, hubo uno que Aldo de Nigris le advirtió que no funcionaría en el Rebaño.

El exdirector deportivo del Guadalajara reconoció que un criterio en el armado de sus equipos consistía en tener a jugadores determinantes de ciertas cualidades, aunque había algunos futbolistas que solían tener problemas de comportamiento como el Bofo Bautista, quien sí rindió con la rojiblanca, pero hubo otros casos en los que pasaron de noche como Ángel Reyna.

“Que fuera el mejor en algo, que pudiera aportar algo en lo que fuera el mejor en México: Ramón Morales era el que mejor centraba y pateaba; Omar Bravo era el que mejor cerraba, Beto Medina era el más rápido. Buscaba complementar (…) El Bofo era una persona especial, pero tenía genialidades. En un partido te ponía dos veces frente a la portería a algún compañero.

“El 60 o 70 por ciento decías: Chepo tú lo agarras de este lado, yo lo agarro de este lado y a veces le pedía ayuda a compañeros. ¿Qué nos pasó en la última etapa? Me junto con De Nigris, Israel Castro, como con cuatro jugadores y les pedí, ayúdenme con Reyna, es alguien a quien podemos explotar, pero yo solo no puedo. Terminamos la plática y De Nigris viene conmigo y me dijo: ‘te voy a ayudar, pero desde ahorita te digo, no va a servir de nada, ya lo tuve en Monterrey’”, recordó el exdirectivo en palabras para el canal de YouTube de Ramón Morales.

Reyna fue separado del primer equipo del Guadalajara y pasó sin pena ni gloria, anotando solamente un gol en Liga Mx con el conjunto de la Perla de Occidente, por lo que estuvo lejos de cumplir con las expectativas que la directiva y la afición habían puesto en él.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!