Chivas se prepara para enfrentar a Los Angeles Galaxy por la jornada tres del Grupo Oeste 2 de la Leagues Cup 2024. En medio de esto Fernando Gago destapó la charla que tuvo con Chicharito Hernández y referentes luego de que hayan caído ante San Jose Earthquakes para convencerlos que hicieron un buen partido.

[Mira la Leagues Cup 2024 AQUÍ, a través del MLS Season Pass de Apple TV]

El Rebaño Sagrado busca mantenerse en competencia luego de haber perdido por penales ante el equipo de San Diego. Es por esto que en el día de mañana tiene que ganar en el tiempo regular o desde el punto penal.

Por otro lado, en el día de hoy Fernando Gago mantuvo diálogos en conferencia de prensa previo al duelo contra Los Angeles Galaxy. En la misma marcó que los futbolistas se encuentran bien físicamente para encarar el partido de mañana.

Gago todavía tiene contrato con el Rebaño.

“Fue positivo porque ya tenemos a todo el plantel recuperado para el partido y eso es importante. Después veremos quién inicia. Fue buena la semana de entrenamiento.Tuvieron buenas cargas a nivel físico y futbolístico también”, expresó el argentino. A su vez, destapó que tuvo una charla con Chicharito y otros jugadores sobre lo que dejó el juego contra San Jose Earthquakes.

“A diferencia del partido anterior no lo vi tan mal y lo vuelvo a discutir Lo he discutido con varios jugadores (señaló a Chicharito) que hubo situaciones muy buenas del partido anterior que obviamente desde el resultado no es lo que pensábamos”, explicó.

Y agregó: “El partido en grandes aspectos tuvo muchas ocasiones. Tuvimos tres errores que uno nos costó el gol y a partir de eso nos costó el partido darlo vuelta y así todo tuvimos tres o cuatro situaciones en el primer tiempo, más las que tuvimos en el segundo tiempo. Trataremos de seguir creciendo como equipo, de tratar de hacer lo mejor posible porque no nos olvidemos que esto es un juego de acierto y error”.

¿Por dónde ver Chivas vs. LA Galaxy por la Leagues Cup 2024?

Como se sabe Chivas enfrentará a Los Angeles Galaxy por la jornada tres del Grupo Oeste 2 de la Leagues Cup 2024. El juego se llevará adelante desde las 20:30 del Centro de México y se podrá ver el encuentro en Apple TV.