Javier Hernández se convirtió en uno de los nombres más pronunciados en el mundo Chivas durante este mercado de pases de invierno. Tras ser dado de baja de Los Angeles Galaxy, el delantero mexicano se encuentra buscando acomodo y desde Guadalajara hay expectativa por su futuro.

Una importante lesión en la rodilla le provocó no poder despedirse dentro del campo del equipo de la MLS, que lo dejó libre. Chicharito sabe que el próximo club debe acomodarse a su salario. Mientras todo esto ocurre y el Rebaño Sagrado sigue sonando, el mexicano continúa con su intensa actividad en las redes sociales.

Es habitual observar al delantero realizar transmisiones en directo y videos a través de sus diversos canales. En uno de estos contactos con el público es donde a Hernández Balcázar le surgió un nuevo apodo, el cual fue de su agrado.

En un vivo realizado en su Twitch, la red social “por excelencia” actualmente para el goleador, Chicharito saludó a sus seguidores e inmediatamente uno de ellos le propuso un sobrenombre que no tardó en ser aprobado por él.

ChichaGod, el nuevo apodo de Javier Hernández

Apenas iniciado el streaming, un usuario de Twitch le dijo a Javier Hernández “Hola ChichaGod”. Rápidamente, el ex del Manchester United y Real Madrid no pudo ocultar su adhesión al sobrenombre, y no dudó en adoptarlo rápidamente.

“Tú sí sabes. Ese va a ser mi nuevo pinche apodo, ChichaGod”, dijo el Chicharito en un video que quedó retratado en su cuenta de TikTok. A partir de ese momento, mucho de su público comenzó a llamarlo de esa manera.

Chicharito “urge” tras el revés por Memo Martínez

El Club Deportivo Guadalajara se ha propuesto la contratación de un delantero goleador, y enfocó sus esfuerzos en Guillermo Martínez. Sin embargo, la pulseada por el ahora ex de Puebla la ganó Pumas de la UNAM. Ante esta situación, no se menciona otro posible candidato para esa posición que no sea Javier Hernández.