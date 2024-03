Tras el aburrido amistoso ante Atlas en Estados Unidos, Chivas se enfoca en lo que se vivirá el próximo sábado en el Gigante de Acero cuando enfrente a Rayados de Monterrey. Los dirigidos por Fernando Gago necesitan ganar para afianzarse en la tabla de posiciones de cara a la clasificación a la Liguilla del Clausura 2024.

En medio de esto informan que Chivas ya tendría cerrado la llegada de dos nuevos refuerzos bajo la gestión de Amaury Vergara y Fernando Hierro. Por otro lado, todo Guadalajara se asustó ante el duro golpe de Mateo Chávez en el amistoso ante Argentina y el mensaje de José Juan Macías tras ser titular en el Clásico Tapatío.

Fernando Hierro tendría a la primera incorporación para Chivas

El Guadalajara busca afianzarse en la Liga MX luego de que haya quedado eliminado de la Concachampions 2024. A pesar de esto, Fernando Hierro tendría cerrado el primer refuerzo para el Apertura 2024. Se trata de Arturo Villanueva quien se encuentra militando en Estados Unidos.

“Para esto, Chivas está trabajando muy fuerte en la incorporación de un elemento que les puede ayudar mucho en ese sentido: Arturo Villanueva, quien fuera directivo de otros clubes para encargarse de la captación de talento mexico-americano en los Estados Unidos”, señaló José María Garrido.

Amaury Vergara confirmó un importante refuerzo en Chivas

Amaury Vergara cerró la llegada de un nuevo refueroz. (Foto: Imago7)

El Guadalajara no para de llevar adelante todo tipo de cambios e incorporaciones para ser competitivo. En el día de ayer Amaury Vergara confirmó la llegada de un nuevo e importante patrocinio.“El Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como el Rebaño Sagrado, y Lana Financial LLC, una empresa fintech Americana parte de Lana Group Inc., se enorgullecen en anunciar el lanzamiento de la primera tarjeta de débito co-branded para los aficionados rojiblancos que viven en Estados Unidos. ‘Esta tarjeta es una forma de acercarnos a nuestra afición que vive en Estados Unidos y nos permite ofrecerles una experiencia única, que los haga sentir más cerca del equipo’”, comunicó Vergara.

Chivas sufre por Mateo Chávez

En el día de ayer la Selección Mexicana Sub-23 superó a Argentina por 3-0 en el Estadio Cuauhtémoc. Sin embargo, todo el Guadalajara sufrió con Mateo Chávez quien sufrió un duro golpe en el final del primer tiempo en su rodilla. A pesar de esto, el elemento de Chivas pudo salir en el segundo tiempo, por lo que todo quedó en un susto.

Macías celebró su regreso a la titularidad en Chivas

En Chivas se vivió un buen inicio de año debido a que no solo se dio el regreso de Javier Hernández, sino que José Juan Macías volvió a los campos de juegos. Sin embargo, el atacante estuvo más de un mes parado y recién volvió ante Atlas, por lo que no pudo ocultar su alegría en las redes sociales. “¡Gracias por el apoyo mi gente de California! Nos vemos pronto”, publicó en Instagram.