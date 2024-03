Después de lo que fue el receso por Fecha FIFA, las Chivas de Guadalajara ya preparan lo que será su visita a Rayados de Monterrey, por la jornada 13 del Clausura 2024. Los dirigidos por Fernando Gago se encuentran en una comprometedora situación en la tabla de posiciones, por lo que deben sumar de a tres.

Entre las noticias rojiblancas, se encuentra que Chicharito Hernández estaría disponible para el encuentro en Nuevo León. Asimismo, Antonio Briseño no se quedó callado ante las críticas de Ricardo Ferretti y Álvaro Morales, mientras que Fernando Gago recibe buena noticia antes de enfrentar a Rayados.

Antonio Briseño le contestó a Ferretti y Morales

En la mesa de Futbol Picante, Álvaro Morales y Ricardo Ferretti se burlaron de Antonio Briseño al preguntarse cómo es posible que juegue en Primera División. “Para mí, no pasa nada, porque sé lo que trabajo. Sé lo que me ha costado y ningún pendejo soy“. gano una buena cantidad de dinero al mes, me pagan por jugar futbol. Entonces, tengo mi autoestima, tengo una coraza importante y no pasa nada. Uno como jugador tiene que estar pendiente de lo que hace en la cancha, no fuera“, dijo el Pollo, además de admitir que entiende que dicho programa se trata de un show.

Buena noticia para Fernando Gago

“Charal” Cisneros está listo para volver tras su lesión en las semifinales del Clausura 2023 (Imago7)

Después de lo que fue el Chivas Tour por Estados Unidos, con empate sin goles frente al Atlas, Fernando Gago ya piensa en la difícil visita a Rayados de Monterrey. La buena notica para el estratega rojiblanco es que por primera vez tendrá la plantilla completa a disposición. Chicharito y Alan Mozo están en condiciones, mientras que también han vuelto jugadores como Gilberto Sepúlveda y José Castillo. Los últimos en regresar fueron Pavel Pérez y Carlos Cisneros, este último tras una larga inactividad de casi un año.

Adonai Escobedo vuelve a dirigir a Chivas

Escobedo vuelve a dirigir a Chivas (Imago7)

Luego de su polémico arbitraje frente a Mazatlán, donde hasta recibió una sanción de la Comisión Arbitral, Adonai Escobedo González será el silbante en el duelo entre Monterrey y Chivas por la Jornada 13. El pasado 16 de febrero, no le cobró un claro penal al Rebaño por falta sobre Ricardo Marín. Ahora, viene de dirigir en la goleada por 3-0 de Santos Laguna a Cruz Azul.