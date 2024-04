Después de una semana de tranquilidad a raíz de la victoria obtenida ante Monterrey, las Chivas de Guadalajara buscarán continuar por el buen camino este sábado, cuando reciban al Puebla por la Jornada 14 del Clausura 2024. El Rebaño quiere hacerse fuerte en el Estadio Akron de cara a la recta final de la fase regular.

Los dirigidos por Fernando Gago tendrían a disposición tres importantes regresos como lo son los de Chicharito Hernández, Isaac Brizuela y Pavel Pérez. Mientras tanto, entre las novedades rojiblancas aparecen elogios para Roberto Alvarado, buenos números del Tala Rangel y el posible retiro de Jesús Sánchez.

Tala Rangel, entre los mejores porteros del Clausura 2024

El Tala se adueñó de la portería rojiblanca (Imago7)

Una de las decisiones de Fernando Gago apenas llegó a Verde Valle fue entregarle la titularidad a José Rangel. El canterano rojiblanco se adueñó de la portería en la Liga MX y los números demuestran que de momento ha estado a la altura: es el 4° con más atajadas en el Clausura 2024, el 4° con más atajadas sin rebote y el 3° en juego aéreo exitoso, según señaló el periodista Jesús Bernal.

Luis García elogia al Piojo Alvarado y pide que le den más oportunidades en el Tri

Tras la victoria del Rebaño ante Rayados, Luis García se deshizo en elogios para con el ’25’ de Chivas: “Alvarado que me parece que es lo mejor que existe en el futbol mexicano. Me encantaría que jugará de la misma manera que juega en Chivas en la Selección. En Guadalajara es un facilitador. Juega bien por dentro, juega bien por fuera, dribla, centra, descarga, participa de la circulación de la pelota. Lo hace todo bien. Roberto Alvarado lo hace todo bien en el Guadalajara. Luego en Selección Nacional no es titular, le dan pocos minutos y eso altera su desempeño en selección nacional”, dijo el analista de TV Azteca en su canal de Youtube.

Chapo Sánchez analizaría el retiro

El Chapo lleva varios torneos relegado (Imago7)

Parece claro que Jesús Sánchez no es un elemento primordial dentro de la plantilla rojiblanca y es posible que sus oportunidades sean cada vez menos de acá en adelante. Por tal motivo, el “Chapo” analizaría el retiro, teniendo en cuenta que su contrato acaba en diciembre de 2024 y Fernando Hierro no ha logrado encontrarle acomodo en el último tiempo. Con la playera rojiblanca, el experimentado lateral derecho ganó una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions.