Las Chivas de Guadalajara se estrenan hoy en la Concachampions 2025. El Rebaño Sagrado ya está en República Dominicana, donde este jueves se medirá ante el Cibao FC en el partido de Ida de la Fase Uno. El conjunto rojiblanco buscará sacar un buen resultado para definir la serie con comodidad en el Estadio Akron.

Después de días con cierto ruido a raíz de lo que fue el empate contra Gallos Blancos de Querétaro, los dirigidos por Óscar García necesitan sacar un buen resultado. Incluso el propio entrenador español sabe que la presión irá en alza si las victorias no llegan en el corto plazo.

El palo de Óscar García para la directiva de Chivas

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Óscar García habló de varias cuestiones y una de ellas fue la falta de variantes en la zona defensiva: “Hemos marcado goles en todos los partidos. El problema es que menos en uno hemos encajado goles en todos (…) Defensivamente, de la temporada pasada se han perdido a dos jugadores que jugaron mucho, que eran importantes, pero ahora el mercado se ha cerrado, vamos a continuar y a trabajar con los jugadores que tenemos”.

Alan Mozo destaca la fuerza de los jovenes en Chivas

Mozo quiere apoyar a los jovenes rojiblancos (Imago7)

El lateral derecho, Alan Mozo, regresó a los campos de juegos el pasado fin de semana y fue quien asistió a rueda de prensa junto a Óscar García: “Esto es un proceso y así como yo también empecé, hace algunos años a jugar, creo que tengo la oportunidad de cuando le toque jugar a Camberos o a Yael, lo voy a apoyar. Voy a sumar, quiero que ellos crezcan como jugadores y como personas. Es un rol que me encanta aportar y estoy seguro de que puedo sumar bastante“, dijo sobre la aparición de jóvenes promesas en el Rebaño.

Ricardo Marín habló de su salida de Chivas

Ricardo Marín salió de Chivas ante la superpoblación de atacantes (Imago7)

El flamante refuerzo del Puebla, Ricardo Marín, habló en Claro Sports y se refirió a su salida del Rebaño: “Obviamente yo sabía que al estar compitiendo con nombres como Chicharito o Alan Pulido, sabía que iba a tener menos actividad. Lo que uno más desea es estar jugando, estar en ese ritmo de partido, de competición, estar listo para poder jugar. Creo que la decisión se tomó en base a eso. Yo prefería salir ahora y tener participación, seguir jugando a quedarme en un lugar donde no tendría tanta participación, no iba a jugar tanto, no iba a tener tantos minutos”, dijo el 4K, quien en un futuro podría regresar, pues está cedido en La Franja.

Héctor Reynoso cargó contra Fernando Hierro

Fernando Hierro abandonó el proyecto de Chivas (Getty Images)

El exreferente de Chivas, Héctor Reynoso, platicó con Yosgart Gutiérrez sobre la actualidad rojiblanca y recordó la salida del directivo español: “Hierro y Gago se aprovecharon de la nobleza de Chivas. Se habla hoy de Gago pero pocos hablan de lo que fue Fernando Hierro. Fue la misma situación, abandonó al equipo para él tener un beneficio. Al final abandonó al equipo por más dinero, dejó gente en su posición pero resumiría eso, se aprovechó de la nobleza de lo que es Chivas y la gente que hoy está con Alejandro Manzo”, dijo el exmarcador central.