Después de dos derrotas que golpearon el ánimo de la afición, las Chivas de Guadalajara volverán a jugar este sábado 9 de marzo. En el Estadio Akron, el Rebaño Sagrado recibirá a León en busca de tres puntos que le permitan acercarse a los puestos de Liguilla. Además, Fernando Gago sabe que su continuidad podría complicarse si los resultados no aparecen.

La derrota en el Clásico Nacional ante América, por la Concachampions 2024, generó mucho ruido en Verde Valle y la grada rojiblanco exige que el equipo logre cambiar la imagen. Mientras tanto, entre las novedades destacan los convocados para recibir a La Fiera, la fuerte acusasión de Ricardo Peláez a Alan Pulido y una autocrítica de Roberto Alvarado.

Los convocados para recibir a León

Pavel sigue afuera por una molestia muscular (Imago7)

El Rebaño Sagrado dio a conocer lalista de jugadores convocados para el duelo de este sábado, ante la Fiera. Aunque en la nómina no se observan grandes novedades, sí que destacan las ausencias de Pavel Pérez y José Castillo, quienes continúan lesionados, como así también las bajas de Alejandro Organista y Yael Padilla, quienes sí habían sido llamados para el último encuentro. Por su parte, nombres como Armando González y Ronaldo Cisneros siguen sin ser considerados.

Ricardo Peláez trató de “mentiroso” a Alan Pulido

Pulido brilló con Chivas antes de partir rumbo a la MLS (Imago7)

La afición rojiblanca ha sido muy crítica para con la gestión de Ricardo Peláez como director deportivo. Uno de los motivos fue la salida de Alan Pulido, quien supo decir que dejó Chivas porque no llegó a un acuerdo con la directiva. “El primer jugador al que le di la mano y le dije ‘contigo vamos a hacer esto y esto’ fue a él… y dijo ‘no, yo me voy a ir, y me voy a ir y no me voy a quedar’… te lo juro por Dios, por mis hijos. Ocho mdd y luego sale, cobardemente, a declarar que no le ofrecieron más… es una mentira absoluta de Pulido, y lo encaro el día que sea… mentiroso”, dijo Peláez sobre la salida de Puligol, quien volvió a ser relacionado con el Rebaño en el último mercado.

La autocrítica del Piojo Alvarado

El Piojo Alvarado quiere ser más determinante con Chivas (Imago7)

Aunque la afición lo reconoce como uno de los mejores jugadores de Chivas, tal parece que Roberto Alvarado no está del todo conforme con su nivel actual. Principalmente, al Piojo le preocupa su falta de acierto en los metros finales: “Obviamente en cada partido que pasa me pongo de propósito met gol. El otro día me puse a ver que si desde que inició el torneo hubiera metido las oportunidades que se han generado, pues llevaría goles. Pero bueno, ya no me puedo quedar en eso. “Cada partido el objetivo es hacer gol, hacer asistencias, jugar bien y bueno, estoy tranquilo. Todavía quedan muchos partidos y estoy seguro que si lo sigo buscando, que si me lo sigo poniendo como objetivo, pues se va a dar”, reflexionó el hábil atacante rojiblanco.