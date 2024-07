Omar Govea es, al menos de momento, el único refuerzo real de Guadalajara para afrontar el Apertura 2024 y la segunda edición de la Leagues Cup. El mediocampista mexicano, con paso en el futbol europeo, es consciente del compromiso que significa defender el jersey rojiblanco y tiene claro que no se pueden dar el lujo de desechar una competencia por la grandeza de la institución.

En la previa del debut del Rebaño Sagrado en la Leagues Cup, el futbolista de 28 años aseguró que “Chivas es un equipo histórico, no puede permitirse ya sea en la Liga calificar en los últimos puestos, ni siquiera puede permitirse no calificar en una Leagues Cup. Nosotros buscaremos e intentaremos llegar a nuestra mejor versión para poder lograrlo. Si bien la MLS está creciendo, nosotros por historia podemos estar mejor. Es momento de que el equipo realmente se enfoque, que busque empezar a trascender más, ser más importante, ser más ambicioso, y me refiero a los jugadores, para poder intentar ganar cada trofeo que Chivas está en disputa. Al menos esa es la grandeza que el club te lo marca”.

¿Hacen falta más refuerzos?

Govea analizó el plantel de Guadalajara donde hay jugadores de mucho cartel como Chicharito Hernández y jóvenes talentos como el propio Cade Cowell.

“Si bien somos una mezcla de jóvenes y un poco de más experiencia, creo que línea por línea, posición por posición, hay jugadores que pueden competir en cualquier equipo. No tengo duda de que cualquier jugador de aquí puede ser titular en cualquier equipo de Primera División. Obviamente es Chivas. No cabe duda de que podamos competir por uno o por otro. Vamos a ir a buscar los dos (torneos). Queremos conectar mucho con nuestra afición, queremos acercarnos a nuestro mejor nivel y estos partidos y esta nueva competencia nos pondrá en el camino”, dijo en entrevista con mediotiempo.

Por otra parte, Omar dejó en claro que la presión que se vive en un grande como Guadalajara es muy diferente a la que tuvo en sus experiencias previas: “Monterrey es un equipo poderoso, un equipo importante que también busca y está construido para buscar campeonatos, tal cual como Chivas. Te puedo decir que lo que conlleva el equipo, la afición, ser más global, ni siquiera quiero comentar que es nacional, si bien tiene mucha visión dentro del país, también fuera del país lo tiene y se verá”.

Pocos minutos de momento para Omar Govea

En lo que va del Apertura 2024, Govea ha tenido minutos en tres de los cuatro partidos disputados por Chivas, pero apenas ha disputado el 24% de los minutos jugados.

En su caso, como contención, pelea los minutos de juego con jugadores como el Guti Gutiérrez, Nene Beltrán y el propio Oso González. No le será fácil tener minutos en una posición con mucha competencia, con todo y que llegó a apuntalar esta zona del equipo.