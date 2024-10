La inminente salida de Fernando Gago del banquillo de las Chivas de Guadalajara generó la reacción de su afición en redes sociales. Una de ellas es su favorita X para desahogar sus penas, corajes y criticas. Así, que ante la vacante en la dirección técnica la reconocida cuenta ¿Por qué es tendencia? reveló el deseo de todos los chivahermanos.

El plantel del Rebaño Sagrado trabajó este miércoles bajo el mando del timonel argentino en Verde Valle, para el viaje a Estados Unidos. Los rojiblancos disputarán una edición amistosa del Clásico Nacional frente al América en Houston, el domingo. Día en el que se espera el anuncio de la partida del cuerpo técnico de Gago con destino a Boca Juniors. Los tapatíos sueñan con otro argentino, pero identificado con el acérrimo rival: River Plate.

La afamada cuenta que explica ¿Qué está pasando en 𝕏 México? y cuenta con más de 670 mil seguidores, se refirió al Guadalajara. La publicación, que se hizo viral, recopiló en masas el único deseo de los chivahermanos para ocupar la vacante en el banquillo que deja Gago. Así, refirió ¿Por qué es tendencia?: “Almeyda“: Por quienes esperan que sea el nuevo director técnico de Chivas“. La reacción de los seguidores rojiblancos ha sido nostálgica.

Así reaccionó la afición de Chivas a la tendencia de Almeyda

Un video publicado por el usuario ElRojiblanco12V que rememoró la cábala de Matías Almeyda con una gaseosa en el título del Clausura 2017. El posteo refirió que “no me digas que…“. Lo que causó la réplica inmediata del chiverío. El conocido usuario Futboltuber lo compartió y advirtió que “un día volverás Mati, y me firmarás esta latita“. Otro, como Gaspar_Sparco, señaló que “soñe que Matías Almeyda y Orbelin Pineda regresaban a mis Chivas“. Se hizo tendencia en México, gracias a la afición chivahermana. Así, que ojalá pronto ese deseo vuelva a cristalizarse.

El motivo de la afición de Chivas para exigir el regreso de Matías Almeyda

El usuario Soyel_isra describió la razón de los chivahermanos para hacer tendencia a Matías Almeyda y la petición de su regreso al redil. Refirió en su emotiva publicación, que “todos sabemos que el DT que llegue a Chivas

causará polémica entre quienes les agrade y a quienes no… Todos sabemos que el único que llegaría con total aceptación es el Pelado Almeyda. Sé que un día volverás Pelado y yo me voy a encargar de que no puedas ni salir del aeropuerto“.