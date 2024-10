Fernando Gago mantiene la incertidumbre sobre su futuro en las Chivas de Guadalajara. Pero, en Argentina tienen todo muy claro sobre su pronta llegada a Boca Juniors. Un reporte confirmó este miércoles la fecha en que el técnico se despedirá de los rojiblancos, para llegar a su nuevo equipo. Mientras tanto, el estratega dirigió la sesión matutina de entrenamiento en Verde Valle, como si nada pasara.

El reconocido insider del club xeneize en Espn, Diego Monroig, platicó con el programa Futbol Picante y reveló lo que todos esperan. El periodista confirmó cuándo el estratega dejará al Rebaño Sagrado. Refirió, que “por primera vez en Boca reconocieron contactos y a partir de ahí, uno lo imagina a Fernando Gago, ya entre lunes y martes de la semana que viene haciéndose cargo del equipo. Pensando en lo que le resta a Boca para el final de temporada con un objetivo realmente claro: Conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores”.

Monroig, durante su intervención desde la concentración de Selección Argentina en Miami, reiteró su información. Señaló, que “siempre y cuando dirija el partido frente al América. Nosotros tenemos la información que así será y que estará en el clásico en Houston. De lo contrario, estará antes. Eso ya es una situación entre Fernando Gago y Chivas para ver cuándo logra desvincularse“.

El comunicador añadió en Espn México, que “en Boca lo esperan para comenzar a trabajar, más allá de si dirige o no el clásico, en la semana previa al partido con Tigre. Boca va a estar jugando, no este sábado (12), sino el sábado siguiente (19) frente a Tigre de visitante. Después estará jugando por Copa Argentina, que es el torneo, que de ganarlo lo puede llegar a depositar en la Copa Libertadores del próximo año y está en Cuartos de Final. Afrontará ese choque, realmente el más importante que tiene o el primero de los importantes que va a tener Gago como técnico“. En Argentina ya es un hecho que será el nuevo entrenador de los xeneizes.

¿Por qué se irá Fernando Gago de Chivas la semana próxima?

La intervención del periodista Diego Monroig generó una interrogante en la mesa del programa Futbol Picante. Mauricio Ymay le cuestionó: “¿Por qué la próxima semana y por qué no lo antes posible?“. El insider xeneize de Espn reflexionó desde Estados Unidos, que “me parece que las formas y desvincularse de la mejor manera posible, más decorosa de un grande, porque realmente es grande Chivas“.

El periodista argentino prosiguió e insistió en que “me parece que cuidó mucho las formas. Dentro de las situaciones que nosotros ya vimos de cómo se sucedió esta novela, coinciden muchos en que no las cuidó al menos para afuera. Pero, con la dirigencia me parece que va a buscar la manera más decorosa de poder irse, cuando Boca recién anoche confirmó el primer contacto. Por lo tanto, más allá que nosotros sabemos que ya hubo contactos previos hace más de dos semanas. La historia oficial habla que Fernando Gago va a poder decir a partir de ahora con total derecho: Yo dije que no había hablado con nadie y recién ayer Boca se contactó conmigo. Después, es cuestión de creerle o entender su posición”.