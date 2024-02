La siempre presente afición de las Chivas de Guadalajara dejó vacía su grada detrás del arco rojiblanco en el Estadio Akron. Esto, durante el partido frente al Hamilton Forge FC, en el marco de la Primera Ronda de Vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. Una ausencia que causó mucha intriga entre los usuarios chivahermanos en las redes sociales. Los grupos de animación emitieron un comunicado para reclamar la privación de su presencia.

El Rebaño Sagrado presentó una alineación con variantes, en comparación a la que se dispuso el sábado en la victoria 2-1 sobre FC Juárez, por Liga MX. El cuerpo técnico que lidera Fernando Gago mandó a la cancha a: Óscar Whalley; Jesús Sánchez, Antonio Briseño, Leonardo Sepúlveda, José Castillo; Erick Gutiérrez, Eduardo Torres, Fernando González; Cade Cowell, Gael García y Ronaldo Cisneros. El Guti (8′) amplió la ventaja 4-1 en el marcador global de esta serie de la Concachampions 2024, luego del triunfo 1-3 en Canadá.

La ausencia de las barras del Guadalajara causó preocupación entre los seguidores del club tapatío que miraban la transmisión por televisión. Una intriga que fue aclarada, gracias a un reporte urgente del periodista Alex Ramírez en su cuenta personal de la red social X. El descargo de los chivahermanos en el antiguo Twitter no se hizo esperar.

El reporte del periodista de TV Azteca Jalisco confirmó que “al grupo de animación de Chivas no se le permitió ingresar con instrumentos de música, mantas, lonas, trapos, lienzos, nada que sea para apoyar al Guadalajara.

Hasta el medio día tenían aprobación, pero esperaron hasta las 6:30 (de la tarde) para notificarles que siempre no, por la Liga MX“.

Las barras de Chivas se pronunciaron por su ausencia

Los grupos de animación del Club Deportivo Guadalajara emitieron un supuesto comunicado que fue compartido en la red social X, por el usuario AlexJmz28. En el mismo, hacen un descargo contra la directiva de la Liga MX por su ausencia en el partido de las Chivas en la Concachampions 2024.

El boletín “no oficial“, firmado presuntamente por las Barras del Guadalajara, señala que “inexplicablemente a las 6:30 pm, nos comunicaron que no se iba a permitir el ingreso de instrumentos, trapos, lienzos y ningún apoyo al equipo para el partido de esta noche. Argumentado que es una encomienda especial de nuestra asquerosa Liga MX y sus directivos. Cuya finalidad es acabar con el color en las tribunas del futbol mexicano“.

La imagen publicada refirió que “no entendemos las razones y tampoco nos las dieron. Solicitan estas restricciones cuando dicho torneo no les pertenece y peor aún, que la Concacaf es de las pocas cosas rescatables a nivel de tribuna que permite el colorido y peor aún, que se preste a esto la organización“. Añadió, que “nosotros le hacemos una recomendación a los dirigentes; preocuparse por lo deportivo, que vean más allá de lo económico y con estas medidas pueda ofrecer un mejor espectáculo. Por tal motivo, no ingresaremos como grupo, si no quieren barras, no las van a tener a su disposición cuando quieran“.

¿Cuándo es el próximo partido de las Chivas?

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será el viernes, 16 de febrero. Los rojiblancos enfrentan ese día a Mazatlán en el renombrado Estadio El Encanto. Duelo correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Mazatlán vs Guadalajara Argentina: 17/02 00:00 horas Chile: 17/02 00:00 horas Colombia: 16/02 22:00 horas Peru: 16/02 22:00 horas Mexico: 16/02 21:00 horas Estados Unidos: 16/02 19:00 horas PT / 16/02 22:00 horas ET