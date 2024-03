Las Chivas de Guadalajara buscarán recuperarse después de dos derrotas abultadas, ante Cruz Azul y América. El Rebaño se medirá ante León en el Estadio Akron, por la Jornada 11 del Clausura 2024, en un duelo vital para no quedar lejos de la clasificación directa a la Liguilla. Fernando Gago sabe que debe obtener resultados en el corto plazo.

De cara a dicho encuentro, el entrenador argentino dio a conocer la lista de convocados, la cual no presenta demasiadas sorpresas. Pavel Pérez y José Castillo siguen sin reaparecer, mientras que Alejandro Organista y Yael Padilla esta vez no fueron tenidos en cuenta. Asimismo, también se confirma que el goleador de la cantera, Armando González, casi no cuenta para Gago.

Una de las expectativas para la afición en la previa al semestre era ver en acción al joven Armando González, quien destacó en todas las Fuerzas Básicas y el año pasado se consagró campeón con el Sub-23. El “Hormiga” dio el salto al primer equipo e hizo su debut en este Clausura 2024, pero su participación ha sido escasa tras aquel estreno.

¿Por qué no convocan al “Hormiga” González?

Lo cierto es que Armando González lleva muy pocos minutos en este semestre y su situación comienza a generar preocupación. El motivo de su ausencia puede explicarse a través de la gran cantidad de delanteros con los que cuenta Chivas actualmente. Ricardo Marín, Chicharito Hernández y José Juan Macías son los principales nombres que tiene Gago a disposición.

Armando González no ha tenido los minutos que se esperaba (Imago7)

Las recuperaciones de Chicharito y Macías han hecho que el “Hormiga” no tenga lugar en las convocatorias, misma situación que vive otro centrodelantero como Ronaldo Cisneros. En la previa al comienzo del certamen, se habló de un interés del Pachuca por llevarse cedido al joven goleador, aunque finalmente se dijo que Chivas contaría con él para el primer equipo.

¿Desde cuándo no juega Armando González?

En lo que va del semestre, Armando González sólo vio 72 minutos de juego, distribuidos en cuatro partidos. Nunca fue titular y su última aparición fue frente a Mazatlán, cuando ingresó para los minutos finales y el Rebaño dejó escapar una ventaja de dos goles. Asimismo, el “Hormiga” fue clave para la primera victoria del ciclo Gago, participando en el gol de Ricardo Marín ante Toluca.