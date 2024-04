“Si quieres pásame su número y le marco pa’ explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión…”, la letra de la canción Te Deseo lo Mejor de Alta Consigna (2016) se convirtió en un himno de guerra para las Chivas en la época reciente. Cada vez que el Guadalajara ganaba algún partido importante, era la melodía que retumbaba en el vestidor al ser ya toda una cábala.

Cuando se gestó el último título de las Chivas en 2017 la vez que vencieron a los Tigres para consagrarse campeones, los entonces dirigidos por Matías Almeyda solían escuchar Te Deseo Lo Mejor en el trayecto del hotel rumbo al estadio. Y de esa forma, la canción de Gerardo Coronel se popularizó gracias al Rebaño Sagrado.

Te Deseo Lo Mejor fue retomada con Paunovic

Incluso Coronel se retiró de la música poco después, pero su composición seguía adquiriendo más y más fama conforme el equipo rojiblanco ganaba partidos importantes. Pero la melodía permaneció varias temporadas lejos del redil tras los fracasos del club hasta la llegada de Veljko Paunovic, cuando volvió a sonar en los vestidores del Guadalajara en el Clausura 2023, tras vencer al Atlas y darle la voltereta histórica al América.

Pero ahora, después perder la Final en ese mismo torneo ante los Tigres, con quienes empezó ese cábala años antes, parece que hay una nueva melodía que inspira al plantel rojiblanco. En diversas ocasiones, usuarios en redes sociales se han percatado de la presencia de esta nueva canción que parece haber llegado para quedarse en las concentraciones de los tapatíos.

¿Cuál es la nueva canción que inspira a las Chivas?

Se trata de Arracármelo (2022) del argentino WOS, cuya letra trata sobre la introspección del autor en la que refleja sus inseguridades, diferencias, confusiones, contradicciones y expectativas. Todo, narrado desde su sensibilidad mental y emocional.

“Y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no-oh-oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar”, dice el coro de esta melodía, mismo que bien podría ser un mensaje que impulsa al Rebaño Sagrado para volver a intentar un título, luego de dejarlo ir hace casi un año atrás.