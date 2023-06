Las Chivas del Guadalajara continúan moviéndose en el mercado de fichajes de verano rumbo al Torneo Apertura 2023, donde una de las grandes novelas se da en torno a Carlos Vela y la posibilidad de que se vista de Rojiblanco para la próxima temporada.

Mientras algunas fuentes señalan que ya le dio el “sí” al club tapatío, el futbolista mexicano fue objeto de observación en los últimos días tras la final de ida y vuelta que disputó con Los Angeles Football Club contra León por la Liga de Campeones de la Concacaf, donde La Fiera se alzó con el primer título de su historia.

El exdelantero de la Selección Mexicana había disputado todo el encuentro de ida en el Nou Camp, donde no pudo marcar la diferencia para los de la MLS. Y este domingo, en condición de local, fue reemplazado a los 64 minutos cuando LAFC necesitaba la remontada, la cual finalmente no pudo conseguir.

Aficionados de Chivas rechazaron a Carlos Vela

Durante y después de la final de la Concachampions, aficionados del Rebaño Sagrado se expresaron a través de Twitter sobre el flojo desempeño del Bombardero. Un núcleo importante de comentarios opinó que Carlos Vela ya no es el futbolista que supo ser, por lo cual no representaría un gran refuerzo para el Guadalajara.

“Después de ver la participación de Carlos Vela en las 2 finales Concacaf me queda claro que FUE un jugadorazo, basta de romantizar con el pasado, Chivas necesita gente de calidad y con futuro”.

“Ayer vi a Carlos Vela en la final de concachampions y estuvo más desaparecido que mi nalgón Vega en liguilla. Ya está gordo y lento, lo sacaron, no aportaría nada, solo vendría a cobrar y a ver a los astros de Jalisco. Advertido está mi junior Amaury”.

“A este Carlos Vela no lo quiero para Chivas. Dejen de ponerlo allí”.

“Me da un contraste mental saber que hay gente que espera con ansias la llegada de Carlos vela, Pulido y Javier Hernandez a Chivas sabiendo que Hierro dijo que no traerían gente cerca del retiro. Gente abran los ojos, tanto Vela como Chicharito ya no hacen nada y Pulido ya no es 9”.