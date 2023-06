La dirección deportiva de las Chivas de Guadalajara, liderada por el español Fernando Hierro, habría encontrado la fórmula perfecta para convencer al atacante Carlos Vela de volver al redil en el próximo mercado de pases de la Liga MX, pero ¿cómo se hizo, cuál fue ese ingenioso movimiento que se ideó para persuadirlo?

El Rebaño Sagrado se encuentra en medio de unas breves vacaciones, luego de la derrota 2-3 ante Tigres UANL en el Estadio Akron en la Final de Vuelta del Torneo Clausura 2023, para regresar el lunes 12 de junio a Verde Valle e iniciar la pretemporada del Apertura 2023, que ya presentó su complicado calendario al intercalar la Leagues Cup 2023.

Hierro citó a conferencia de prensa la pasada semana e insistió en los problemas económicos que se le presentan a Chivas al momento de intentar contratar refuerzos, por lo que planificó una estrategia particular para atraer a delanteros mexicanos cuyos contratos se encuentran por vencer y convencerlos de volver al redil en los próximos mercados. ¿Cuál fue el plan?

El plan de Chivas para convencer a Carlos Vela

Un muy reciente reporte de Diego Peña, corresponsal de TUDN Radio en la Perla de Occidente, reveló en el programa A Nivel de Cancha que “Vela le ha dicho sí al Club Deportivo Guadalajara“. El periodista tapatío confesó el modus operandis que implementó Fernando Hierro y su equipo para evitar a la prensa al advertir que “Chivas mandó a dos futbolistas o exfutbolistas a convencerlo: Omar Bravo y (Omar) Esparza. Ha dicho, sí; el tema es convencer a la señora“.

La critica al plan de Fernando Hierro

Erick López, periodista de campo para las transmisiones de TUDN, tras identificar la traba en la negociación, recomendó: “señor aficionado, no va a pasar“. Luego, le envió un recado contundente al alto mando rojiblanco al señalar que “me parece absurdo que una directiva tenga que mandar a dos futbolistas a tratar de convencer a un jugador, porque si tu eres una directiva seria y creo que Fernando Hierro es un tipo serio; Fernando Hierro tiene que tomar el teléfono y hablar con el futbolista que quiere traer a Guadalajara, no puede tener intermediarios“.