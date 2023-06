El exguardameta de Chivas y leyenda de la institución rojiblanca, Oswaldo Sánchez, continúa en el ojo del huracán debido a la polémica pregunta que le realizó a Diego Lainez tras la Final que conquistó Tigres frente al Rebaño, por lo que nuevamente está siendo blanco de críticas por asegurar que rechazó jugar en Europa.

A través de redes sociales, un aficionado le escribió y le criticó la actitud con la que cuestionó al volante felino de extracción americanista; sin embargo, San Oswaldo se limitó a responder: “Fíjate que no quise ir a España, Inglaterra y Turquía. Tenía otras prioridades”, por lo que lo criticaron más severamente.

Sin embargo, en repetidas ocasiones el guardameta mundialista en Alemania 2006 ha expresado que se negó a emigrar al Viejo Continente debido a los bajos sueldos que se percibían allá, principalmente priorizando el bienestar de su familia y una de las ocasiones en la que lo mencionó fue previo a ingresar al Salón de la Fama en el 2022.

“Pude ser el primer portero mexicano en jugar en Europa y les voy a contar algo que es en destiempo. Me buscaron algunos equipos de España y de Inglaterra, pero para ser honesto yo tenía 32 años de edad, tenía cuatro hijos y esas propuestas eran de la mitad de lo que ganaba en México (…) Pensaba mucho en el tema deportivo, pero en ese momento de mi carrera tenía que ser inteligente y pensar en el bienestar de mi familia. La verdad no me convenía irme a Europa por ganar la mitad de lo que ganaba aquí”, explicó en esa ocasión.

¿Cuándo debutará Chivas en el Clausura 2023?

Con el anuncio oficial del calendario de competencia del segundo semestre del 2023, la Liga Mx confirmó que la presentación del Guadalajara se suscitará el lunes 3 de julio en la cancha del Estadio Nou Camp contra el León en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.