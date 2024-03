Los últimos resultados de Chivas, tanto en Liga MX como en Concachampions, han sembrado algunas dudas respecto si Fernando Gago es o no el entrenador ideal para este momento del Rebaño. El argentino ganó algo de aire gracias al receso por Fecha FIFA, pero las próximas semanas pueden ser claves para su continuidad.

Uno de los aspectos que más dudas generó al momento en que Gago llegó a Verde Valle fue su poco conocimiento del futbol mexicano. Pues bien, quien sí posee gran experiencia en el medio local es el uruguayo Guillermo Almada, hoy en Pachuca, equipo en el que se consagró campeón.

Guillermo Almada habla de dirigir a Chivas

Recientemente, Almada brindó una entrevista para Fox Sports y no negó que le gustaría vivir la experiencia en algún grande de la Liga MX, aunque el Rebaño fue el primero que se vino a su mente: “A cualquier entrenador le gustaría dirigir a Chivas, América, Monterrey, Tigres”, expresó.

Guillermo Almada reconoce que le gustaría dirigir a Chivas, aunque sólo piensa en Pachuca (Imago7)

De todas formas, Almada aclaró de inmediato: “Pero nos sentimos muy agradecidos con Pachuca y no queremos fallarle a nadie”, dijo. El entrenador uruguayo fue campeón con los Tuzos en el Apertura 2022, además de llegar a otra final.

Asimismo, Almada fijó su postura develando cuál sería la oferta que más lo movilizaría: “Lo único que me quita el sueño es dirigir una selección en algún momento. Tenemos convicciones fuertes de que podemos hacer un aporte de cosas que nosotros realizamos y que podemos aportar un crecimiento”. Recientemente, estuvo muy cerca de dirigir al Tri pero el elegido fue Diego Cocca.

Guillermo Almada pudo ser DT de Chivas

Corría el año 2021 cuando el Rebaño buscaba entrenador y pensó en Guillermo Almada, quien por ese entonces dirigía al Santos Laguna. “¿A quién no le va a gustar dirigir a un equipo grande? Me halaga que un equipo tan importante se interese por nuestro trabajo y no sólo el mío, sino también el del grupo que me acompaña”, dijo el estratega en ese momento.

Almada pudo llegar a Chivas, pero Peláez eligió a Leaño (Imago7)

Sin embargo, lo que impidió el desembarco de Almada a Verde Valle fue finalmente la negativa de Ricardo Peláez, quien le bajó el pulgar al uruguayo por confiar en Marcelo Michel Leaño. La apuesta, claro está, le salió mal, pues el “Ajedrecista” se fue sin pena ni gloria mientras Almada se convirtió en uno de los mejores estrategas de la Liga MX.

A Chivas le cuesta horrores enfrentar a Guillermo Almada

Un famoso dicho reza “si no puedes con el enemigo, unete a él”. Pues bien, a Chivas le cuesta mucho cada vez que tiene que enfrentar a equipos dirigidos por Guillermo Almada. Sobre un total de nueve duelos, el Rebaño sólo logró ganar uno, mientras que cinco fueron empates y otros cuatro triunfos para el entrenador uruguayo.