Chivas Guadalajara viene de sufrir un duro golpe el pasado fin de semana luego de haber caído frente a Tigres por la Final de la Liguilla del Clausura 2023. Por otra parte, a días de aquella derrota, el Pollo Briseño rompió el silencio y envió un emotivo mensaje a todos los aficonados del Rebaño Sagrado.

A lo largo de todo el torneo el equipo de Veljko Paunovic fue enomorando nuevamente a los fanáticos con su juego. La entrega de los jugadores fue clave para que todos los Rojiblancos volvieran a ilusionarse con ver nuevamente a su equipo campeón.

Sin embargo, la experiencia de Tigres dejó con las manos vacías al Rebaño Sagrado tras un gran Clausura 2023. Por otro lado, a cuatro días de la derrota quien rompió el silencio fue el Pollo Briseño para enviar un fuerte mensaje a todos los aficionados de Chivas.

“Han sido días muy difíciles, de los más tristes que me han tocado vivir. El deseo de ser campeón era inmenso, tanto que me llegué a obsesionar por querer callar muchas bocas que dicen que 11 mexicanos no pueden ser exitosos, tantos supuestos analistas que se atrevieron a asegurar que era imposible que pudiéramos conseguir algo, a lo mejor ahí fue cuando mi deseo se convirtió en algo más”, comentó en Twitter.

Y agregó: “Del fondo de mi corazón les pido una disculpa muy sincera, chiva hermanos estuvimos tan cerca, acariciamos la gloria momentáneamente y estoy seguro que por algo pasan las cosas, quizás todavía no era nuestro momento de vivir toda esa gloria, pero lo único de lo que tengo certeza es que esta derrota me llenó de muchísimo aprendizaje, crecimiento y mucho coraje para poder salir adelante, levantarme con más fuerza y trabajar para lograr el objetivo”.

Por último, el referente del Rebaño Sagrado aseguró que un nuevo campeonato está cerca. “Tengan por seguro que todo el grupo quiere cumplir la meta de llegar a otra final, y no solo llegar, sino ganarla. No tengo duda que pronto llegará la 13, con trabajo, dedicación y toda la unión del grupo y de los 40 millones de rojiblancos que somos. Regresaremos más fuertes. Gracias chiva hermanos, nos vemos pronto”, finalizó el Pollo Briseño.