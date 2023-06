Chivas comienza a pensar en la temporada 2023-2024, por lo que busca la mejor manera de llevar adelante su año calendario. Uno de los grandes problemas ha resolver es la incorporación de un nuevo centro atacante, pero esta situación la podrían solucionar de la mejor manera si utiliza a un joven talento de La Perla Tapatía.

A lo largo de todo el Clausura 2023, Veljko Paunovic no utilizó un nueve natural ya que ninguno le terminaba de dar confianza. A su vez, José Juan Macías no pudo llegar por reacaer en una nueva lesión, Santiago Ormeño no fue de su agrado, mientras que Daniel Ríos no parece haberlo convencido.

Por otro lado, tras el gran campeonato, Fernando Hierro y todo Chivas busca darle una solución al serbioespañol. Los apuntados son Ricardo Marín, de Celaya, y Alan Pulido, de Sporting Kansas City, quien podría llegar libre al Guadalajara en diciembre de 2023.

Sin embargo, Veljko Paunovic podría encontrar la soluación en la cantera del Rebaño Sagrado ya que podría utilizar al canterano Luis Puente. El joven talento Rojiblanco fue uno de los grandes protegidos del ténico y llegó a marcar goles partidos de preparación previo al Clausura 2023.

El gran problema de Luis Puente

De todas maneras, uno de los grandes puntos a tener en cuenta con Luis Puente son sus lesiones ya que en su corta carrera ha tenido varias. Es más, el atacante tuvo una reciente lesión cuando enfrentaba a Santos Laguna por la Liguilla.