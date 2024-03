Las Chivas dieron un giro de 180 grados a la mala imagen que habían dejado tras sus últimos tres partidos, donde acumulaban ocho goles en contra y uno a favor en ese lapso. Anoche en el Estadio Azteca contra el América en el juego de Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions, el Guadalajara mostró propositivo y con un rostro fresco pese a la mala racha.

El resultado fue una victoria de 3-2 sobre las Águilas, pero no fue suficiente para remontar el 0-3 adverso en la Ida por lo que el Rebaño Sagrado fue eliminado de la competición internacional prematuramente. Dicho agridulce sabor de boca que dejó ente los chivahermanos, no ha sido igual entre los opinólogos del medio futbolístico, pues el triunfo, dicen, no tapa las falencias del equipo de Fernando Gago.

¿Qué dijo Rubén Rodríguez sobre el Clásico?

“Anoche vimos un partido entre Chivas y América muy distinto a la Ida, era normal porque Chivas tenía que buscar goles; tenía que salir así, tenía que dar un garrazo, tenía que dar un golpe de autoridad en la cabeza, tenía que decir ‘estoy vivo’, podía decir ‘América puede que sea mejor que yo, pero no voy a dejar que sea tan fácil, era normal el camino. Pero lo que no es normal es que se celebre o se festeje o como bandera de burla que Chivas compitió, que Chivas aprendió a competir”, comentó Rubén Rodríguez en su videocolumna en Récord.

“¿En dónde está la grandeza de Chivas, en dónde está ese fundamento de los 12 títulos que tienen, dónde están bandera de llegar a los aeropuertos y llenarlos de aficionados? ¿En dónde está esa exigencia del aficionado rojiblanco? Me parece que Chivas no está hecho ni diseñado para competirle al América o para competir en la Liga, no, señores, no señoras; Chivas está diseñado y estructurado para ser protagonista, para ser el equipo que tengas que pelearle al América de tú a tú. Es cierto, el presente de los equipos es muy distinto. De cuatro medios tiempos Chivas fue mejor en 90 minutos, América cuando despertó, superó”, abundó.

Para Rodríguez, Gago salió a cuidar la chamba

Para el también conductor de Fox Sports, el estratega argentino no dio el ancho, al no enviar un mensaje que intimidara al rival cuando lo tenía contra las cuerdas y pagó caro su temor a perder.

“Me parece que Chivas no tiene el peso específico ideal que tiene el América, pero ayer aprendieron a saber maneja mejor los tiempos. Para mí, el principal detractor de Chivas es su entrenador. En el primer partido pensé que no le alcanzaba y creo que jugó y planteó mal; en el segundo, le dio miedo ir por el partido, salió a cuidar el resultado y cuidar la chamba. Chivas no merece un técnico que cuide chambeas y evite goleadas, necesita que golee, propositivo, arrojado, ayer con el 2-0 el cambio estaba pintado al medio tiempo para meter a Chicharito y JJ Macías, con eso hubiera dicho ‘América, voy por ti’, hubiera inquietado más”, arremetió.

“Chivas no quiere un técnico timorato, un técnico especulativo o un técnico que juegue a quedarse. ¿Prueba de ello? La conferencia de prensa, relajado, tranquilo, sonriente, ¿qué pasa con Gago? ¿Qué pasa con Chivas? Que no se les olvide su identidad de equipo grande e importante, qué bueno que ganaron, pensé que no lo harían, pero Chivas está para títulos, no para ganar partiditos”, finalizó.