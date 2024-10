Fernando Gago explotó en la rueda de prensa posterior a la derrota 2-3 ante Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Minutos después del silbatazo final, el entrenador argentino se presentó ante los medios de comunicación después de una semana muy movida en relación a su futuro y fue muy tajante con respecto a su relación laboral con el Rebaño Sagrado, donde tiene contrato hasta el mes de diciembre, es decir, hasta el final del Apertura 2024.

Inmediatamente, en su primera respuesta en la rueda de prensa, habló sobre el supuesto interés de Boca Juniors donde en su país natal aseguran que tras el juego con Atlas firmaría su contrato con el equipo que lo debutó en su etapa como futbolista.

¿Qué dijo Gago sobre su futuro?

“Voy a dejarlo bien claro. Yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún contacto. Ni yo ni gente de mi entorno. Es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte”, comentó un molesto Gago.

Un par de preguntas después, otro reportero insistió sobre la probable marcha de Fernando de Guadalajara y le preguntó que, si podría asegurarle a los chivahermanos que seguirá en su puesto, a lo que respondió de la misma forma. Molesto, indicó: “Yo tengo contrato. Cómo puedo asegurar algo del futuro. Yo tengo contrato acá”.

Tras una pregunta referente al accionar de su equipo ante el rival de la ciudad, volvieron a insistir los reporteros sobre la posibilidad de que vaya a Boca Juniors, a lo que Gago respondió aún más molesto: “No tengo nada. Ninguna oferta. No entiendo, no lo entiendo”.

Y así se terminó la rueda de prensa de Fernando Gago tras la derrota del Rebaño Sagrado en el Clásico Tapatío. El entrenador argentino al parecer habría decidido quedarse en Guadalajara para intentar cumplir con su contrato, aunque en Argentina aseguran que se trata de una estrategia para desviar la atención.